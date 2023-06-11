Disney temalı Xiaomi Civi 3 resmen tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Disney ile önemli bir ortaklığa imza attıkları gündeme gelmişti. Pek çok sızıntının ardından heyecanla beklenen cihaz nihayet gün yüzüne çıktı. Xiaomi Civi 3 100th Anniversary Edition adı verilen Disney temalı cihaz resmen tanıtıldı. Oldukça ilgi çekici bir görünüme sahip olan model, şimdiden büyük bir beğeni topladı.

Xiaomi’nin Disney ortaklığı ile duyurduğu yeni akıllı telefonu, esas itibariyle yakın bir zaman önce piyasaya sürülen standart Civi 3 modeli ile aynı teknik özelliklere sahip. Fakat bu modelden farklı olarak yeni telefon pek çok ayrıcalık içeriyor. Bunlar arasında özel bir kutu, benzersiz bir görünüm, hediye materyaller ve tamamen kişiselleştirilmiş arayüzü ile Mickey Mouse karakterinden ilham alan hoş bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Civi 3, Disney’in 100. yıl dönümü için yenilendi

Disney’in 100. yıl dönümünü kutlamak için Civi 3 modelini yeniden tasarlayıp piyasaya süren Xiaomi, standart sürümde yer alacak donanımı birebir koruyor. Fakat cihazın tasarımı neredeyse baştan aşağı değiştiriliyor. Cihazın kırmızı renkli arka panelinde, sol üst köşede dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Hemen altında ise kamera setine işaret eden Mickey Mouse karakteri ve Disney 100 logosu karşımıza çıkıyor.

Cihazın özel kutusundan ise çıkartmalar, iğneler ve kulaklık gibi diğer tematik aksesuarlara yer veriliyor. Buna ek olarak Mickey Mouse’tan ilham alan simgeler, arka planlar ve kamera filtreleri de dikkat topluyor.

Xiaomi Civi 3 100th Anniversary Edition özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inç OLED ekran, 120 Hz hızında görüntüleme

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inç OLED ekran, 120 Hz hızında görüntüleme İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

MediaTek Dimensity 8200 Ultra RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Ön kamera: 32 MP sensörlü ana lens (f/2.0 ve otomatik odaklama) ve 32 MP sensörlü ultra geniş lens (EIS, f/2.4)

32 MP sensörlü ana lens (f/2.0 ve otomatik odaklama) ve 32 MP sensörlü ultra geniş lens (EIS, f/2.4) Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.77 ve OIS), 8 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens (f/1.77 ve OIS), 8 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6

5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 Batarya: 67W şarj destekli 4.500 mAh pil

67W şarj destekli 4.500 mAh pil İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14

6,55 inç OLED panele sahip olan Disney temalı Xiaomi Civi 3 sürümü Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ön kısmında otomatik odaklama özelliğine sahip 32 MP selfie kamerası ile 32 MP’lik bir geniş açılı lens karşımıza çıkıyor. Arka kısımda ise optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense alan açılıyor.

MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemciye sahip modelde 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı opsiyonları sunuluyor. 5G bağlantı destekli modelde 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mah pil kapasitesi yer alıyor. Öte yandan cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor.

Cihazın Türkiye’de satışı olmayacak

Disney karakterlerinden ilham alan Xiaomi Civi 3 100th Anniversary Edition şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip tek bir seçenekle piyasaya sunulan model, 2 bin 899 Çin Yuanı karşılığında satılıyor. Bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL’ye eşit geliyor.