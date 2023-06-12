Xiaomi 13 Ultra, Avrupa’da satışa çıktı

Nisan ayında ilk olarak Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi 13 Ultra modeli kısa bir süre içinde büyük bir ilgi görmeyi başardı. Şirketin CEO koltuğunda oturan Lei Jun, cihazın çok yakında uluslararası pazarda satışa sunulacağını duyurmuştu. Yaklaşık iki aylık bir süre zarfından sonra nihayet cihaz Avrupa pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde cihazın Avrupa’ya geleceği tarih resmi olarak duyurulmuştu. Bugün ise beklenen satışlar resmen başlamış bulunuyor.

Avrupa’da öncelikli olarak İtalya ve Fransa’da satışa çıkan amiral gemisi Xiaomi telefonu, güçlü özellikleri ile piyasada rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alan cihaz, 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki ya Xiaomi 13 Ultra’nın fiyatı ne kadar? İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Xiaomi 13 Ultra’nın Avrupa fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin yeni telefonu 1.399 Euro fiyat etiketi ile bugün itibariyle raflarda kendine yer buldu. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık olarak 35 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Açıklanan bu fiyat, şirketin Avrupa’da şimdiye kadar piyasaya sürmüş olduğu en pahalı telefon anlamına da geliyor.

Yüksek fiyat etiketine rağmen Xiaomi, kullanıcıların ilgisini çekecek bazı teklifler yapmayı da ihmal etmiyor. 21 Haziran tarihine kadar şirket, eski telefonunu getiren kullanıcılara 200 Euro değerinde ek bir takas teklif ediyor. Aynı zamanda cihazı Xiaomi’nin resmi internet sitesi üzerinden satın alırsanız, bir dizi üründe indirimli fiyatlardan faydalanmaya şansına da erişmeniz mümkün olacak.

Xiaomi 13 Ultra’yı satın alan kullanıcıların karşısına çıkan indirimli fiyatlar arasında farklı kategorilerden pek çok ürün çıkıyor. Bunlar arasında yer alan Xiaomi Robot Vacoom S12 elektrikli süpürge, 359 Euro yerine 299 Euro’dan alıcılara hitap ediyor. Robot Vacoom E12 ise 239 Euro yerine 199 Euro’dan satılıyor. Xiaomi Watch S1 Pro akıllı saati 299 Euro yerine 279 Euro, Buds 4 Pro 249 Euro yerine 229 Euro ve son olarak Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli 849 Euro’dan 749 Euro’ya düşüyor.

Xiaomi 13 Ultra teknik özellikleri

6,73 inç LTPO AMOLED panele sahip olan Xiaomi cihazında 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ desteği, 2.600 nit maksimum parlaklık, 1440 x 3200 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisine alan açılıyor. Cihazın ön kısmında bulunan delik çentik içerisinde 32 MP selfie kamerası yer alırken; arkadaki dörtlü kamera modülünde ise 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lense izin veriliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) işlemciye sahip olan Xiaomi 13 Ultra, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çalışıyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı ile 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi sunuluyor. 90 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.