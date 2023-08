Xiaomi Mix Fold 3, Türkiye pazarına gelmeyecek

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold 3 modelini 14 Temmuz’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan mobil cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç dahili ekranı ve 6,5 inç harici ekranının yanı sıra 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

500 bin katlanmaya dayanabildiği açıklanan yeni Xiaomi telefonu, bu özelliğiyle de Samsung Galaxy Z Fold 5 gibi rakiplerine karşı üstünlüğünü korumayı başarıyor. Yaklaşık olarak 1240 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mix Fold 3 modelinin Türkiye pazarında ise satışa sunulmayacağını gösteren bir gelişme yaşandı.

Pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratan bu haber birinci ağızdan resmen doğrulandı. Geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü katlanabilir cihazlarını da Çin pazarına özel tutan teknoloji devi Xiaomi, Mix Fold 3 modelinde de bu kararından vazgeçmeyeceğini gözler önüne serdi.

Xiaomi İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, milyonların merakla beklediği o konuya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi. Daniel Desjarlais, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelini Çin dışındaki pazarlarda satışa sunmayacaklarını şu ifadelerle duyurdu:

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China.

