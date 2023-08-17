Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix Fold 3 modelini 14 Temmuz’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan mobil cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç dahili ekranı ve 6,5 inç harici ekranının yanı sıra 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

500 bin katlanmaya dayanabildiği açıklanan yeni Xiaomi telefonu, bu özelliğiyle de Samsung Galaxy Z Fold 5 gibi rakiplerine karşı üstünlüğünü korumayı başarıyor. Yaklaşık olarak 1240 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mix Fold 3 modelinin Türkiye pazarında ise satışa sunulmayacağını gösteren bir gelişme yaşandı.

Xiaomi Mix Fold 3 Türkiye pazarına gelmeyecek

Pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratan bu haber birinci ağızdan resmen doğrulandı. Geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü katlanabilir cihazlarını da Çin pazarına özel tutan teknoloji devi Xiaomi, Mix Fold 3 modelinde de bu kararından vazgeçmeyeceğini gözler önüne serdi.

Xiaomi İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, milyonların merakla beklediği o konuya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi. Daniel Desjarlais, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelini Çin dışındaki pazarlarda satışa sunmayacaklarını şu ifadelerle duyurdu:

Xiaomi Mix Fold 3’ün yalnızca Çin Anakarası’nda satışa sunulacağını doğrulayabiliriz.

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) August 16, 2023

16 Ağustos tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mix Fold 3’ün 12 GB RAM + 256 GB depolamalı sürümü yaklaşık 1240 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 16 GB RAM + 512 GB dahili hafızalı versiyonu yaklaşık 1380 dolardan satışa çıkarken, en üst seviyedeki seçenek olan 1 TB’lık sürümünün ise 1515 dolara satılacağı açıklandı.

Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri

Dahili ekran: 8,03 inç katlanabilir AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit’e kadar parlaklık

8,03 inç katlanabilir AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit’e kadar parlaklık Harici ekran: 6,56 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük

6,56 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU: Adreno 740

Adreno 740 RAM kapasitesi: 12 GB, 16GB LPDDR5X

12 GB, 16GB LPDDR5X Dahili depolama alanı : 256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.0 destekli)

256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.0 destekli) Arka kamera: 50 MP (Ana kamera, f/1.77) + 13 MP (Ultra Geniş, f/2.2) + 10 MP (Telefoto, f/2.0, 3.2x optik yakınlaştırma) + 10 MP (Periskop, f/2.92, 5x optik yakınlaştırma)

50 MP (Ana kamera, f/1.77) + 13 MP (Ultra Geniş, f/2.2) + 10 MP (Telefoto, f/2.0, 3.2x optik yakınlaştırma) + 10 MP (Periskop, f/2.92, 5x optik yakınlaştırma) Ön kamera: 20 MP (f/2.45)

20 MP (f/2.45) Pil : 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjlı 4800mAh batarya

: 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjlı 4800mAh batarya Ekstralar: Yanda parmak izi okuyucu, USB Type-C, NFC

Yanda parmak izi okuyucu, USB Type-C, NFC Mevcut renkler: siyah ve altın

siyah ve altın İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü

Xiaomi Mix Fold 3’ün en iddialı olduğu tarafı, kamera sistemi olarak karşımıza çıktı. 50 MP ana kamera ile geliyor. Buna ek olarak cihazda 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3.2x optik yakınlaştırma özelliği sunan 10 MP telefoto lensin yanı sıra, 10 MP 5x optik yakınlaştırma desteği sağlayan periskop kamerası karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip 20 MP selfie kamerası bulunuyor.

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