MIUI 15 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 akıllı telefon serisinde bir süredir Google’ın yeni Android 14 işletim sistemini test ediyor. Öte yandan şirket, MIUI 15 kullanıcı arayüzünü de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. MIUI 14’ün halefi niteliğinde olan bu arabirim, bir dizi ilgi çekici özellik ve optimizasyon ile birlikte kararlı sürümüyle Kasım ayı ortasında kullanıcıların karşısına çıkacak. Peki ya MIUI 15 alacak telefonlar hangileri olacak?

Şirket, Android 14 tabanlı MIUI 15 kullanıcı arayüzünü ilk olarak Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 serilerinden başlayarak, markanın en yeni akıllı telefonlarından bazılarına dağıtmayı amaçlıyor. Buna ek olarak Note 12 ve Redmi K60 serisi gibi yeni piyasaya sürülen Redmi akıllı telefonlar da bu güncellemelerden faydalanabilecek. Öte yandan şirketin çatısı altında faaliyet gösteren POCO markasına ait X5 ve F5 gibi modeller de bu güncellemeye ulaşacak.

Android 14 tabanlı MIUI 15 alacak telefonlar

Android 14 işletim sistemi ile birlikte MIUI 15 kullanıcı arayüzü alacak telefonlar, Xiaomiui tarafından paylaşıldı. Henüz bunun Xiaomi tarafından onaylanmış resmi bir liste olmadığını, yalnızca bir ön tahminden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı zamanda yeni piyasaya çıkan cihazlar da bu listede yer almıyor. Zira bunların, Çinli markanın yazılım politikası sebebiyle kesinlikle yeni güncellemeye ulaşmaya hak kazanacağının altı çiziliyor.

Nispeten daha eski olarak kabul edilebilecek Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri arasında MIUI 15 güncellemesine hak kazanacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S

Mi 10T / Pro / Redmi K30S / Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Redmi A1 / Redmi A1 Plus / POCO C40 / POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10 India

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

Peki ya hangi modeller MIUI 15 güncellemesine hak kazanamayacak? Öne sürülen iddialara göre aşağıda yer alan akıllı telefon modelleri, piyasa süresi ve bazı donanım sınırlamaları göz önüne alındığında, yeni güncellemeden ne yazık ki faydalanamayacak. Aynı zamanda güncellemeye ulaşacak cihazların listesi şimdiden oldukça geniş olduğu için şirket; bazı Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini MIUI 14’te bırakacak. O modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Mi 10 Lite 5G / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi 10X / 5G

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T

POCO M2 / Pro / POCO M3 / POCO X2

Şimdilik iddialara ilişkin Xiaomi’den herhangi bir açıklama gelmedi. İlerleyen aylarda konuya ilişkin daha somut detayların karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.