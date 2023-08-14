Xiaomi Mix Fold 3 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, anavatanı Çin’de gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. İlk olarak yeni akıllı bilekliği Smar Band 8 Pro’yu duyuran şirket, ardından ise bir diğer beklenen katlanan telefonu olan Xiaomi Mix Fold 3 modelini tanıttı.

Yeni Xiaomi telefonu ekran, kamera, işlemci ve pil konusunda önemli iyileştirmeler ile geliyor. Tüm bunların yanı sıra cihaz daha ince ve daha hafif bir gövde sunarken, dayanıklılığını da önceki modellere göre artırarak kullanıcılarına daha sağlam bir deneyim sunabiliyor.

Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri

Dahili ekran: 8,03 inç katlanabilir AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit’e kadar parlaklık

8,03 inç katlanabilir AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 2600 nit’e kadar parlaklık Harici ekran: 6,56 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük

6,56 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU: Adreno 740

Adreno 740 RAM kapasitesi: 12 GB, 16GB LPDDR5X

12 GB, 16GB LPDDR5X Dahili depolama alanı : 256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.0 destekli)

256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.0 destekli) Arka kamera: 50 MP (Ana kamera, f/1.77) + 13 MP (Ultra Geniş, f/2.2) + 10 MP (Telefoto, f/2.0, 3.2x optik yakınlaştırma) + 10 MP (Periskop, f/2.92, 5x optik yakınlaştırma)

50 MP (Ana kamera, f/1.77) + 13 MP (Ultra Geniş, f/2.2) + 10 MP (Telefoto, f/2.0, 3.2x optik yakınlaştırma) + 10 MP (Periskop, f/2.92, 5x optik yakınlaştırma) Ön kamera: 20 MP (f/2.45)

20 MP (f/2.45) Pil : 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjlı 4800mAh batarya

: 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjlı 4800mAh batarya Ekstralar: Yanda parmak izi okuyucu, USB Type-C, NFC

Yanda parmak izi okuyucu, USB Type-C, NFC Mevcut renkler: siyah ve altın

siyah ve altın İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü

Bugün duyurulan katlanabilir Xiaomi telefonu, yeni menteşe tasarımıyla öne çıkıyor. TÜV Rheinland sertifikası almaya hak kazanan Mix Fold 3’ün ekranı 500.000 katlanmaya dayanabiliyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung’un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Z Fold 5 modelinin 200.000 katlanmaya dayanabildiği belirlenmişti.

Selefinden çok daha önce olan Xiaomi Mix Fold 3, katlanmış halde bile sadece 10,96 mm kalınlığa sahip. Xiaomi’nin yaptığı iyileştirmeler sayesinde cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olmasa da, piyasadaki çoğu rakibinden daha avantajlı bir konuma yükseldiği değerlendiriliyor.

Dış taraftaki ekranını Corning Gorilla Victus 2 ile koruyan Xiaomi Mix Fold 3, iç ekranında ise UTG koruma sistemiyle geliyor. Öte taraftan modelde yer alan saat hızları artırılmış Snapdragon 8 Gen 2 ile telefonun aynı işlemciye sahip diğer cihazlara göre çok daha performanslı çalışacağı vaat ediliyor.

Kamera konusunda da iddiasını koruyan Xiaomi Mix Fold 3, 50 MP ana kamera ile geliyor. Buna ek olarak cihazda 13 MP ultra geniş açılı lens ve 3.2x optik yakınlaştırma özelliği sunan 10 MP telefoto lensin yanı sıra, 10 MP 5x optik yakınlaştırma desteği sağlayan periskop kamerası karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip 20 MP selfie kamerası taşınıyor. 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan modelde 4.800 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Son olarak cihazın 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı imkanı sağladığını eklemekte yarar var.

Xiaomi Mix Fold 3 fiyatı

Xiaomi Mix Fold 3’ün fiyatı resmen duyuruldu. 16 Ağustos’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak oln model, 256 GB’lık versiyonuyla 1240 dolara satılacak. 1 TB’lık sürüm ise yaklaşık olarak 1.515 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.