Xiaomi düğmesiz ve ekran altı kameralı bir telefon geliştiriyor

Üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile dünya çapında en popüler Android markalar arasında yer alan Xiaomi sıra dışı bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket cesur bir tasarım üzerinde çalışıyor. Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Chun Bhai ve Yogesh Brar’ın iddialarına göre şirket herhangi bir fiziksel düğmeye ihtiyaç duymayan ve ekran altı kamera teknolojisine sahip olan bir akıllı telefon geliştiriyor.

Xiaomi’nin sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek yeni cihazı için fazla uzun süre beklemeyeceğimiz ileri sürülüyor. İddialara göre şirket önümüzdeki yıl bu estetik modeli tüketicilerle buluşturmayı planlıyor. Ancak yine de şimdilik cihazın 2025’in hangi ayında piyasaya sunulacağı belirtilmiyor.

Cihaz Snapdragon 8 Plus Gen 4 çipinden güç alacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi’nin yeni cihazı “Zhuque” kod adıyla geliştiriliyor. SM8775 kod adıyla ise cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 4 yonga setine sahip olacağı gösteriliyor. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapacak olan cihazın böylelikle yalnızca şık tasarımıyla değil, iddialı performansıyla da öne çıkacağı anlaşılıyor.

Hiç şüphesiz ki cihazın en dikkat çekici noktası pürüzsüz ekranı ve düğmesiz tasarımı olacak gibi görünüyor. Cihazın gövdesinin herhangi bir yerinde fiziksel bir bileşen barındırmayacak telefonun ekran altı kamerası ile de artı puan toplayacağı tahmin ediliyor.

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Late as fuck but as I teased Saturday, new Xiaomi flagship "zhuque" in development for 2025 release. Details in Smartprix article. — Chun Bhai (@chunvn8888) August 26, 2024

İlk başlarda oldukça popüler hale gelen ekran altı kamera teknolojisi son yıllarda akıllı telefon üreticileri tarafından pek de başvurulan bir seçenek olmamaya başladı. Bunun ana sebeplerinden birinin ise bu kameraların yeterince yüksek kaliteli sonuçlar vermemesi ve mühendislik sorunlarından kaynaklanan etkenler olduğu biliniyor. Bununla alakalı olarak Xiaomi’nin nasıl bir çözüm üreteceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Ekran altı kamera ve düğmesiz tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek yeni Xiaomi telefonunun çıkış tarihi için 2025 yılına işaret ediliyor. Cihazda yer alacak olan Snapdragon 8 Plus Gen 4 çipinin 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya duyurulacağı biliniyor. Dolayısıyla şu anda “Zhuque” olarak anılan Xiaomi cihazının da yine ikinci çeyrekte tanıtılabileceği akıllara geliyor. Ancak yine de şirketten bu konuda henüz bir açıklama gelmediğini belirtmekte yarar var.