Xiaomi düğmesiz ve ekran altı kameralı bir telefon geliştiriyor

Üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile dünya çapında en popüler Android markalar arasında yer alan Xiaomi sıra dışı bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket cesur bir tasarım üzerinde çalışıyor. Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Chun Bhai ve Yogesh Brar’ın iddialarına göre şirket herhangi bir fiziksel düğmeye ihtiyaç duymayan ve ekran altı kamera teknolojisine sahip olan bir akıllı telefon geliştiriyor.

Xiaomi’nin sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek yeni cihazı için fazla uzun süre beklemeyeceğimiz ileri sürülüyor. İddialara göre şirket önümüzdeki yıl bu estetik modeli tüketicilerle buluşturmayı planlıyor. Ancak yine de şimdilik cihazın 2025’in hangi ayında piyasaya sunulacağı belirtilmiyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi’nin yeni cihazı “Zhuque” kod adıyla geliştiriliyor. SM8775 kod adıyla ise cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 4 yonga setine sahip olacağı gösteriliyor. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapacak olan cihazın böylelikle yalnızca şık tasarımıyla değil, iddialı performansıyla da öne çıkacağı anlaşılıyor.

Hiç şüphesiz ki cihazın en dikkat çekici noktası pürüzsüz ekranı ve düğmesiz tasarımı olacak gibi görünüyor. Cihazın gövdesinin herhangi bir yerinde fiziksel bir bileşen barındırmayacak telefonun ekran altı kamerası ile de artı puan toplayacağı tahmin ediliyor.

— Chun Bhai (@chunvn8888) August 26, 2024

— Chun Bhai (@chunvn8888) August 26, 2024