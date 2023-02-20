Xiaomi, CyberOne ve CyberDog robotlarını küresel pazara getiriyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberDog robot köpeği ve CyberOne insansı robotu için önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, 27 Şubat tarihinde Barselona’da gerçekleşecek olan MWC 2023 etkinliğinde, bu iki robotunu piyasaya sunacak. Daha önce Çin pazarında lanse edilen robotlar, bu sayede ilk defa küresel pazara gelecek. Her iki robotun da sınırlı sayıda bir üretimle piyasada boy göstermeye başlayacağı öğrenildi.

Xiaomi robotları 1.000 adet üretilecek

Robotik alanında yaşanan rekabet, pek çok teknoloji firmasının araştırma ve geliştirme departmanlarını büyütmek istemesi ve sürekli olarak yeni ürünlerle tüketicileri şaşırtmasıyla büyümeye devam ediyor. Bu alanda iki robot teknolojisi ile piyasada büyük ilgi toplayan Xiaomi, 2021’de Çin’de tanıttığı CyberDog’u ve geçen yıl duyurulan CyberOne’ı çok yakında karşımıza çıkaracak.

CyberDog ve CyberOne küresel pazarda yalnızca 1.000 adet üretilerek piyasaya sürülecek. Sınırlı sayıda gerçekleşecek olan bu üretim, şirketin henüz bu robotları kullanıcılarının günlük yaşamının bir parçası olarak her eve sokmaya çalışmadığını gözler önüne seriyor. Bunun yerine firma, NVIDIA platformu için donanım oluşturmaya odaklanıyor; kullanıcılara programlama ve robotik prototip ooluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için nispeten uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

Xiaomi CyberDog ve CyberOne özellikleri

Xiaomi’nin 2021 yılında piyasaya tanıttığı CyberDog robotik köpeği, ileri teknolojik özelliklere ev sahipliği yaparak kullanıcılara eğlence ve işlevsellik sağlıyor. CyberDog’un tasarımı, 3D yazdırılmış parçalar kullanılarak oluşturuluyor ve köpeğin dış yüzeyinde mat beyaz bir renk sunuluyor. 11 farklı sensör taşıyan robot, bu sayede çevreye tam bir hakimiyet sağlıyor. Bu sensörler arasında LiDAR, dokunmatik seçenekler, stereo kameralar ve ultra geniş açılı kameralar yer alıyor.

Dört yapay zeka çipine sahip olan Xiaomi CyberDog, köpeğin hızlı tepki vermesini, karmaşık hareketler gerçekleştirmesini ve çevredeki nesneleri algılamasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda robotun gelişmiş kontrol sistemleri, kullanıcıların köpeğin hareketlerini uzaktan kontrol etmesini sağlıyor. Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40, Redmi K30 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10X ve Mi MIX 2S modellerinin şu anda uzaktan kontrol desteği verdiği bilinirken; yakında şirketin daha fazla cihazla uyum sağlayacağı belirtiliyor.

Mi-Sense derinlik görüş modülü ile donatılan CyberOne insansı robot teknolojisi ise üç boyutlu alanı algılaması ve yüzleri, jestleri, ifadeleri tanıması için gelişmiş bir yapay zeka etkileşim algoritması sunuyor. Ortam tanıma motoru ve Sesle Duygu Tanıma (MiAI) motoruyla gelen robotun 85 tür çevresel ses ve 45 farklı insan duygusu tanıyabildiği vurgulanıyor. Kavisli bir OLED ekrana sahip robotta, etkileşimli içeriğin gerçek zamanlı olarak gösterilmesi sağlanıyor.

Çin’de gerçekleştirilen lansmanda CyberDog’un yaklaşık 1.540 dolar karşılığında satıldığı bilinirken, CyberOne’un fiyatı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan MWC 2023 etkinliğinde küresel pazara gelecek olan iki robotun global fiyatları da şu anda oldukça merak ediliyor.