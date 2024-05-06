Snapdragon 8 Gen 4 çipli ilk telefon: Xiaomi 15’in çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Qualcomm ile gerçekleştirdiği işbirliği, markanın yeni Snadpragon çiplerinden öncelikli bir şekilde yararlanmasına katkıda bulunuyor. Qualcomm’un performans canavarı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti geçen yıl ilk kez Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde hayat bulmuştu. Şimdi benzer bir strateji Xiaomi 15 serisinde de izlenecek ve bu cihazlar Snapdragon 8 Gen 4 çipine sahip ilk modeller olarak lanse edilecek.

Performans canavarı bir yapıya sahip olması beklenen Xiaomi 15 ailesi, Snapdragon 8 Gen 4 çipi sayesinde beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Heyecanla beklenen cihazla ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son ayrıntılar ise Xiaomi 15’in çıkış tarihi hakkında akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. İşte detaylar…

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili Xiaomi 15 serisi için geri sayım başladı

Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Digital Chat Station’ın iddiasına göre Xiaomi 15’in çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon ailesi, Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 8 Gen 4 yonga seti ile Ekim ortasında düzenlenecek bir lansman etkinliğinde piyasaya duyurulacak.

Bilindiği üzere geçen yıl piyasaya çıkan Xiaomi 14 serisi akıllı telefon modelleri, 26 Ekim tarihinde Çin pazarında gerçekleştirilen bir lansman etkinliğinde duyurulmuştu. Bu durum da gelen son iddiaları kuvvetlendiriyor. Şirketten henüz Xiaomi 15’in çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de markanın geçen yıldakine benzer bir zamanlama stratejisi izleyeceği düşünülüyor.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinden oluşacak yeni akıllı telefon ailesi, tıpkı selefinde olduğu gibi yine ilk olarak Çin pazarında tanıtılacak. Elbette ki ilerleyen süreçte şirket, amiral gemisi telefon modellerini küresel pazara çıkaracak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 14, Şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 etkinliğinde global pazara ulaşmıştı. Dolayısıyla şirket yeni amiral gemisi modellerinde de muhtemelen aynı stratejiyi uygulayacak.

Son olarak Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden de bahsetmekte yarar var. Geekbench platformunda tek çekirdekte yaklaşık 2.700, çok çekirdekte ise yaklaşık 10.000 puan elde etmeyi başaran yonga seti, CPU ve GPU tarafında ciddi iyileştirmelerle karşımıza çıkacak.

Ekim ayı ortasında duyurulacağı öne sürülen Xiaomi 15’in çıkış tarihi ile ilgili şirketten resmi bir açıklama henüz gelmedi. Xiaomi’nin beklenen açıklaması sonrası sizleri bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Peki ya sizin Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesinden beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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