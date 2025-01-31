Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra’dan yeni detaylar geldi

Üst düzey özellikler sunacak Xiaomi 15 Ultra, FCC sertifikası aldı.

Bununla birlikte cihazın sunacağı bağlantı destekli ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolamayla satışa çıkması bekleniyor.

Amiral gemisi donanımıyla öne çıkacak yeni Xiaomi 15 Ultra çok yakında resmi olarak tanıtılacak. Merakla beklenen üst düzey akıllı telefon modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yakın tarihli bir rapora göre Xiaomi 15 Ultra’nın global modelinin üç renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Bununla birlikte gelişmiş özelliklere sahip olacak cihazda 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanı sunulması bekleniyor.

Son olarak şimdi modelin bazı teknik özelliklerini doğrulayan FCC sertifikası da geldi. Düzenleyici kurumdan alınan onayla birlikte cihazla alakalı önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ayrıca bu onay, cihazın lansman tarihinin yaklaştığının bir ipucu olarak da dikkat topladı.

FCC sertifikasıyla beraber Xiaomi 15 Ultra hakkında bilgiler ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni FCC sertifikası, merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra cihazını 25010PN30G model numarasıyla tanımlıyor. Aynı zamanda bu belge, cihazın çok çeşitli bağlantı seçeneklerine destek sağladığını doğruluyor.

Bunlar bağlantı seçenekleri arasında 2G, 3G, 4G ve 5G ağlarının yanı sıra üç bantlı Wi-Fi, Bluetooth (BR, EDR, LE) ve NFC desteği de yer alıyor. Ayrıca cihaz, Xiaomi’nin HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzüne sahip Android 15 işletim sistemiyle hizmet verecek.

Merakla beklenen cihaz şu ana kadar Çin’de 3C sertifikası da dahil olmak üzere çeşitli sertifikalar aldı. Sadece telefon değil, Xiaomi 15 Ultra’ya özel fotoğraf seti de bu sertifikaya sahip oldu. Bilmeyenler için Xiaomi 14 Ultra’nın özel bir kamera tutacağı, filtre adaptör halkaları, lens kapakları, kordon gibi aksesuarlarla birlikte geldiğini hatırlatalım. Yeni modelin kamera kiti için herhangi bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri neler olacak?

İddialara göre Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacak. Cihaz muhtemelen Xiaomi’nin kendi bünyesinde geliştirdiği, performansı artıran bir Surge çipiyle güçlendirilecek.

Xiaomi 15 Ultra’nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LTPO OLED ekranla geleceği öne sürülüyor. 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarjla gelecek modelde 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesi sunulacak. Cihazda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ve uydu bağlantısı desteğine yer verilecek.

Mobil fotoğrafçılar için cihazda dörtlü kamera seti yer alacak. 1 inç 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens ve 4.3 x optik yakınlaştırma destekli makro işleviyle donatılmış 200 MP periskop telefoto lens bulunacak.