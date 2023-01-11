Apple, geçen yılın eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu Far Out etkinliğinde bir dizi yeni cihazını hayranlarına duyurmuştu. Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, AirPods Pro ve son olarak amiral gemisi iPhone 14 akıllı telefon ailesi bu etkinlikte tanıtıldı. Serinin Pro ve Pro Max modelleri son derece yenilikçi bir tasarım anlayışıyla karşımıza çıktı. Şirket, Dinamik Ada adını verdiği tasarımla birlikte kullanıcıların yıllardır şikayet ettiği çentik görünümünü nihayet etkili bir şekilde kullanmaya başladı.

Ortaya çıkan son iddialar, Apple’ın bu yıl eylül ayında piyasaya tanıtacağı iPhone 15 serisinin tamamında yeni Dinamik Ada tasarımını kullanıcılarına sunacağını öne sürüyor. Bu iddialarla beraber Dinamik Ada tasarımının Apple için uzun yıllar boyunca iOS’un bir parçası olarak kalacağı akıllara gelmişti. Fakat işin aslı böyle olmayabilir. Apple, iPhone 16 Pro modeli ile beraber bu tasarımdan vazgeçip yeni yollar arayabilir.

iPhone 16 Pro ön kamera tasarımında kritik bir değişiklik yapabilir

The Elec tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 16 Pro modeli ile birlikte ekran altı Face ID tarayıcısına geçiş yapacak. Bu sensörler, ekran açıkken görünmese dahi her zamanki gibi rahatlıkla çalışmaya devam edecek.

Son yıllarda Apple, akıllı telefon modellerinde çentik görünümünün kullanıcılar için dikkat dağıtmasını azaltmak adına önemli adımlarda bulundu. iPhone 13 modelinde çentik yüzde 20 oranında küçültüldü. iPhone 14 Pro’da ise hap benzeri bir tasarımla dinamik görünüme ulaştırıldı.

Apple, Face ID bileşenlerini kaldırarak ekranı daha temiz ve daha sürükleyici bir hale getirmeyi planlıyor. Fakat bu durum Dinamik Ada için sorun yaratabilir. Apple’ın yenilikçi tasarım anlayışını tamamen ortadan kaldırması pek olası görünmediği için, çok daha küçük bir alanda genişleyen ve daralan dinamik bir daire haline getirilmesi gerekiyor. Böylelikle şirket, kullanıcıların dikkatinin daha az dağılmasına da katkıda bulunabilir.

İddialara göre söz konusu çentik değişikliği muhtemelen sadece iPhone 16 Pro modellerinde yer alacak. Öte taraftan standart iPhone 16 cihazlarında yine aynı Dinamik Ada tasarımına yer verilecek. Merakla beklenen Pro modeli ile alakalı olarak aynı zamanda ekran altı kamera teknolojisine de gidilebileceği söyleniyor. Bu teknoloji, şimdiye kadar pek çok Android akıllı telefon üreticisi tarafından denendi ve nispeten etkileyici sonuçlara ulaşıldı. Fakat Apple’ın bu konuda bir planı olup olmadığını bilmek için henüz çok erken.

iPhone 15 serisi için geri sayım başladı

Apple, Tayvan merkezli elektronik imalat hizmeti şirketi Foxconn ile iPhone 15 üretimi için ilk deneme çalışmalarına başladı. Toplamda dört modelden oluşacak olan serinin tamamında, şirketin Dinamik Ada tasarımını kullanacağı öne sürülüyor. Öte yandan yine tüm modellerde 48 MP ana kamera bulunacağı da mevcut iddialar arasında yer alıyor. Serinin standart modelleri iPhone 14 Pro ve Pro Max’te gördüğümüz A16 Bionic işlemciyle gelirken; iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarının ise A17 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.