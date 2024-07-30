Xbox’ın mobil oyun mağazası Xbox Mobile Store için geri sayım başladı

Teknoloji devi Microsoft, oyun departmanı olan Xbox’ta büyük bir atılım gerçekleştirmek üzere. Geçen yıl sizlerle paylaştığımız gibi Microsoft’un uzun süredir bir mobil oyun mağazası geliştirdiği biliniyor. Ortaya çıkan son sürpriz detaylar, şirketin bu yolda önemli bir aşama kaydettiğini gözler önüne seriyor. Xbox Mobile Store için geri sayım artık resmen başlamış görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Xbox başkanı Sarah Bond şirketin bir mobil oyun mağazası üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Xbox Mobile Store’un gelişini resmen müjdeleyen tecrübeli yönetici, o dönem yaptığı açıklamada platformun çıkış tarihi ile ilgili net bir gün vermemişti. Ancak mağazanın Temmuz ayında resmi olarak hizmet vermeye başlayacağını ifade etmişti.

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken oyunseverlerin söz konusu platformla ilgili beklentileri daha da yükseldi. Bunun üzerine şirketin Xbox Game Store’un resmi internet sayfasını açtığı keşfedildi. Böylelikle beklenen platformun artık gerçekten de yolda olduğu ve muhtemelen ilerleyen günlerde hizmet vermeye başlayacağı anlaşıldı.

Xbox Game Store için internet sayfası oluşturuldu

Xbox lideri Sarah Bond, Temmuz ayında Xbox Game Store’un lansmanının gerçekleşeceğini söylemişti ve anlaşılan o ki başarılı yönetici sözünü tutacak gibi görünüyor. Xbox’ın internet sitesinde beklenen mobil oyun mağazasının sayfası açıldı. Bu sayfada Xbox Insiders’a kaydolan kullanıcılara teşekkür eden bir metin yer alıyor. Mağazanın “kısa süre içinde” geleceğini ifade eden sayfa, oyunseverlerin beklentilerini daha da artırarak büyük bir heyecan oluşturuyor. Açılan sayfanın şu şekilde göründüğünü de belirtelim:

“Çok yakında” başlığıyla karşımıza çıkan Xbox Game Store sayfasında kullanıcıların karşısına şu ifadeler çıkıyor: “Xbox Insiders programına katıldığınız için teşekkür ederiz. Test sürecimizin parçası olarak kısıtlı bir gruba yerleştirildiniz ve şu anda bu özelliğe erişiminiz yok. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çıkışımıza hazırlanırken sabrınız için teşekkür ederiz. Daha fazla güncelleştirme için Xbox’la bağlantıda kalın.”

Sayfada yer alan detaylara göre Xbox Game Store’u ilk kez kullanacak kişiler Xbox Insiders beta programına kayıt olan kullanıcılar olacak. Herkesten daha önce yeni deneyimden yararlanabilecek olan kullanıcılar, büyük olasılıkla ilerleyen günlerde platformu test etmeye başlayabilecek. Bununla alakalı kısa süre içinde şirketten bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Fakat yine de herkese açık lansman için hazırlıkların bir süre daha devam edeceği, platformun kararlı sürümünün daha geç bir tarihte hizmete başlayacağı düşünülüyor.

Sarah Bond’un açıklamasına göre mağaza başlangıç aşamasında yalnızca web tabanlı bir platform olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak ilerleyen süreçte Bond, Xbox Game Store’un Google Play Store ve Apple App Store platformlarına alternatif bir mağaza haline geleceğini ifade etti.