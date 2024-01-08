X kripto para dolandırıcılarının yeni üssü oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), sahte kripto para reklamları ile dolup taşıyor. Platformdaki kullanıcılar bu durumdan şikayet ederken, karşılarına sürekli olarak yüksek getiri vaadinde bulunan kripto para reklamlarının çıktığını belirtiyor. Çoğunlukla kripto para birimlerine yatırım yapılması adına sahte bilgilere yer veren bu reklamlar, pek çok sosyal medya kullanıcısını tehdit ediyor.

Sosyal ağ kullanıcıları için oldukça büyük bir tehlike potansiyeli barındıran bu reklamlar pek çok kötü amaç doğrultusunda kullanılabilir. Kullanıcıların yatırımlarını kaybetme riskinin yanı sıra bu yöntem, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesiyle de sonuçlanabiliyor. Öte yandan bu reklamların virüslü bağlantılar içerebileceğini de belirtmekte yarar var.

Büyük reklamverenler’in X’i terk etmesi, dolandırıcıların bu boşluğu doldurmasına yol açtı

Dikkat çekici bir şekilde X’teki sahte kripto para reklamlarının önemli bir kısmı, Premium hesaplar tarafından yayınlanıyor. Şu anda X Premium’un fiyatı aylık 300 TL olarak karşımıza çıkıyor. Premium aboneliğe sahip kullanıcılar, mavi tik doğrulama rozeti elde ediyor. Daha önce platform bu rozeti yalnızca gerçekten doğrulanmış ve prestijli kişilere veriyordu. Günümüzde X kullanıcıları ne yazık ki buna aldanarak tuzağa düşüyor.

Sahte kripto para reklamları ile dolan X, ne yazık ki gevşek bir reklam politikası barındırıyor ve bu sebeple dolandırıcılar platformda etkin rol üstleniyor. Bilindiği üzere şirketin geçtiğimiz aylarda birçok reklamverenle yolları ayrılmıştı.

New York Times, Apple, IBM ve Disney başta olmak üzere çok sayıda büyük şirket, X’teki reklam kampanyalarını durdurmaya karar vererek Elon Musk’ın sosyal ağına veda etti. Bu nedenle geçen yıl 75 milyon dolar gibi devasa bir zarara uğradığı öne sürülen platform, anlaşılan o ki artık reklamverenlerin itibarı ve güvenilirliği ile pek de ilgilenmiyor.

Kullanıcılar sosyal ağlardaki sahte reklamlara karşı bilinçli yaklaşmalı

Sahte kripto para reklamlarının adeta yeni üssü olarak karşımıza çıkan X platformu, ne yazık ki reklamverenlere karşı yeteri kadar hassasiyetle yaklaşmıyor. Bu nedenle kullanıcıların platformda vakit geçirirken daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde yaklaşmalarında yarar var.

Bu tarz yüksek getiri vaatlerinde bulunan reklamlara karşı her zaman büyük bir şüpheyle yaklaşmanızda fayda var. Bununla birlikte elbette böyle reklamlarla kişisel verilerinizi paylaşmamanız, bilgilerinizi saklı tutmanız önemlidir. Güvenmediğiniz hiçbir bağlantıyı açmayın. Aksi halde cihazınıza virüs girebilir ve verileriniz ele geçirilebilir.