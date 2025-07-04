Fiyat-performans odaklı Samsung Galaxy S25 FE ortaya çıktı

Uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S25 FE, Samsung'un yazılım test sürecinde görüntülendi.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan cihaz, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzüyle gelecek.

Merakla beklenen telefonun yıl sonuna kadar duyurulması ve Türkiye'de de raflara gelmesi bekleniyor.

Samsung’un uzun süredir merakla beklenen fiyat-performans odaklı yeni telefonu Galaxy S25 FE, yazılım test sürecinde ilk kez ortaya çıktı. Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzüyle testlere giren model, çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulacak gibi görünüyor.

Daha önce bazı kıyaslama testlerinde görünen Galaxy S25 FE, Samsung’un dahili testlerinde görüldü. Bu da modelin önümüzdeki aylarda duyurulabileceğini bizlere gösteriyor. Sosyal medyada ortaya çıkan raporlar, cihazın halihazırda şirketin sunucularında One UI sisteminin ön sürümüne bağlı olduğunu gösteriyor.

Galaxy S25 FE, Android 15 ile test ediliyor

Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefon modelinin fiyat-performans deneyimine odaklanarak Fan Edition serisinin geleneğini sürdüreceği vurgulanıyor. Öte yandan orta seviye telefonun Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 arayüzüyle bu yıl sonuna kadar resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Testlerde listelenen modelin numarası SM-S731B olarak karşımıza çıkıyor. Bu da cihazın global sürümüne karşılık geliyor. Belirlenen sürüm, S731BXXU0AYFB ürün yazılımı koduna bağlı. Fakat bu yazılım yapısından doğrudan başka hiçbir teknik ayrıntı yayınlanmadı.

Önceki sızıntılarda render’lar yeni telefonun daha ince ekran çerçevelerine sahip olması gerektiğini gösteriyordu. Ancak Geekbench’teki testler Galaxy S24 FE‘de kullanılanla aynı olan Exynos 2400e çipinin yanı sıra Xclipse 940 GPU ve 8 GB RAM’li bir seçeneğin varlığını gösteriyor.

Olası değişiklikler arasında ön kameranın önceki neslin 10 MP’sini geride bırakarak 12 MP’ye yükseltilmesi yer alıyor. Öte yandan arka set önceki formülü tekrarlanacak gibi görünüyor. 50 MP ana sensör, 8 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş yer alacağı vurgulanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung cihaz hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fakat fiyat-performans odaklı “FE” serisinin geçmişi göz önüne alındığında yeni Galaxy S25 FE’nin Eylül-Ekim ayları arasında tanıtılması muhtemel görünüyor. Konuya ilişkin şirketten duyuru geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Selefi Galaxy S24 FE neler sunuyor?

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse geçen yılki Galaxy S24 FE’nin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: