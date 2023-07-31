Wings Kart ile kredi kartı harcamalarınızı kazanca dönüştürün

Dünyanın her yerinde kullanım imkanı bulunan Akbank’ın Wings Kredi Kartı, kullanıcılarına çeşitli ayrıcalıklar vadediyor. Tüm dünyada restoranlar, oteller, havalimanları ve otoparklar gibi hayatın her alanında kullanım imkanı bulunan Wings Kredi Kartı, bir yandan Mil Puan biriktirmenize imkan tanırken, aynı zamanda kullandıkça daha fazla indirim imkanı elde etmenizi sağlıyor.

Wings Kartın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajlarından biri, kullandıkça kazanılan chip-paraları otomatik olarak Mil Puan’a çevirmesi. Akbank internet sitesi üzerinden kredi kartı başvuru işlemi yapan kullanıcılar, bankanın kriterlerine uyum sağlaması halinde anında Wings Kredi Kartı sahibi olabiliyor. Axess Kredi Kartı özellikleri bulunan Wings Kredi Kartı’nız ile tüm alışverişlerinizde Mil Puan kazanabilir, bu Mil Puanlar ile istediğiniz yere uçak bileti alabilirsiniz.

İlk kez Wings Kredi Kartı başvurunuza 100.000’e varan Mil Puan

Akbank internet sitesi üzerinden online olarak Wings kredi kartı başvurusu yapan ve Wings Kredi Kartı başvurusu onaylanan kullanıcılar, 1000.000’e kadar Mil Puan kazanma fırsatı yakalıyor. Akbank bireysel kredi kartı olmayıp, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kredi kartı başvuru formunu doldurarak Wings Kredi Kartı başvurusu yapan kullanıcılar, kartlarının onaylanmasının ardından bu kampanyadan yararlanabiliyor. İlk defa Wings Kredi Kartı sahibi olan Akbanklılar, 15 Ağustos tarihine kadar yapacakları her 2.000 TL ve üzeri harcamalarına 10.000 Mil Puan kazanma fırsatı yakalıyor. Böylece toplamda 100.000 Mil Puan’a kadar Mil Puan kazanma fırsatı elde eden Wings Kredi Kartı kullanıcılarının her 100 Mil Puan’ı yurt içinde 1 TL, yurt dışında 2 TL değerinde kullanılıyor. Wings Kredi Kartı sahipleri, üstelik iki yıl boyunca kart ücreti de ödemiyor.

Wings Kredi Kartı’nın ayrıcalıklı dünyasından hemen yararlanın

Wings Kredi Kartı’nı diğer kartlardan ayıran en önemli özelliklerden biri hem yurt dışında hemen her sektörde yapılan harcamalarda Mil Puan kazandırıyor olması hem de harcamaların indirimli yapılmasına olanak sağlaması. Öyle ki, Wings kredi kartı başvurusu yapan ve Wings Kredi Kartı onaylanan Akbank müşterileri, genişleyen Wings ağı sayesinde Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerindeki restoran, otel, havalimanı otoparkı ve havalimanı transferi gibi alanlarda Wings kartlarını kullanabiliyor. Wings Kredi Kartı sahipleri, restoranlarda yüzde 15’e, otellerde yüzde 10’a varan indirimlerden yararlanırken, havalimanı transferlerinde yüzde 75’e, havalimanı otoparklarında ise yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanma fırsatı elde ediyor. Böylece hem seyahati daha konforlu hale dönüşüyor hem de burada Wings Kart ile yaptığı harcamalarda kazandığı Mil Puanlar ile daha çok avantaj elde ediyor.

Wings Kart sahipleri, yurt içinde yaptıkları her 1,5 TL harcamalarına 1 Mil Puan kazanırken, yurt dışında yaptıkları harcamalarda ise, yüzde 50 daha fazla Mil Puan kazanma fırsatı yakalıyor. Her iki alışverişte de kazanılan Mil Puanlar, daha sonraki bir seyahat için gerekli olan uçak biletinin alınmasında kullanılabiliyor.

Uçuş planınız yok ise Mil Puanlarınızı ödemede kullanın

Wings Kart sahipleri, yaptıkları harcamalar sonrası biriken Mil Puanlarını uçak biletlerinde kullanabilecekleri gibi, isterlerse dönem içi harcamalarında da kullanabilirler. Uçuş planı olmayan Wings Kart sahipleri, Akbank Mobil ya da Juzdan uygulaması üzerinden, kartlarının dönem için harcamaları içerisinde yer alan 200 TL ve üzeri harcamalarının yanındaki Mil ile Öde butonuna tıklayarak, Mil Puanlarını kullanabilirler. 200 TL ödeme için 40.000 Mil Puan biriktirmiş olmanız gerekmektedir. Wings Kart sahipleri, Mil ile Öde özelliğini sadece dönem içindeki peşin satışlı ve faizsiz taksitli işlem tiplerinde kullanabiliyor. Kart sahiplerinin internet alışveriş işlemleri de dahil birçok harcamasını ödeyebileceği Mil Puan ile ödeme ve diğer detaylara ulaşabilmesi için Juzdan ve Akbank Mobil uygulamasına bakması yeterli.