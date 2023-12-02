Windows 11’den pil ömrünü artıracak yeni özellik

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için pil ömrünü artırmaya yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, güç tasarrufuna katkıda bulunan bir seçeneği test etmeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu araç, şimdilik ne yazık ki tüm kullanıcıların erişimine sunulmayan bir önizleme sürümü olan 26002 Canary versiyonuyla sınırlı bir test ekibinin kullanımına açıldı.

“Energy Saver” (Enerji Tasarrufu) adı verilen yeni özellik, ortaya çıkan bilgilere göre cihazlarda varsayılan olarak kapalı tutulacak. Fakat kullanıcılar bu işlevi isteğe bağlı bir şekilde etkinleştirme olanağına sahip olabilecek. Özellik çalıştırıldığı takdirde cihaz, kalan pilin belirli bir yüzdesine gerilediğinde otomatik bir şekilde devreye girecek ve daha az güç sağlayarak kullanıcılara verimlilik sunacak.

Windows 11’in yeni pil tasarrufu özelliği nasıl çalışacak?

Windows 11 işletim sisteminin hızlı ayarlarında bir düğme kısayolu olarak da kullanıcıların erişimine sunulacak olan yeni pil tasarrufu özelliği, Microsoft’un açıklamasına göre bellek tüketiminin azaltılması ve arka planda kalan uygulamaların işlenmesiyle elde edilecek. Bununla beraber işlev, daha uzun bir kullanım süresine kapı aralamak için performanstan ödün verecek. Dolayısıyla bazı görevlerde cihazın performansında kısmi de olsa bir düşüş meydana gelecek.

Bazı senaryolarda performanstan ödün verebileceği belirtilen yeni Windows 11 özelliği, bu nedenle oyun oynama gibi işlemlerde pek de tercih edilebilecek bir seçenek gibi durmayacak. Enerji verimliliğine odaklanan fonksiyon, daha çok cihazın kullandığı elektrik miktarını azaltmak isteyen kullanıcılara hitap edecek. Öte yandan bu seçenek, cihazın şarjı bir prize takılı olduğunda bile çalışabilecek.

Windows 11 için duyurulan yeni pil tasarrufu özelliği şimdilik yalnızca Windows Insider programına kayıtlı olan kullanıcılara sunulmuş durumda. Henüz test edilmeye devam eden bu araç, çok yakında Windows 11’in kararlı sürümünde yayınlanacak. Ancak şirket şu an için maalesef yeni özelliğin herkese açık sürüme ne zaman geleceğini açıklamadı.

Windows 11’de pil ömrünü artırma yolları

Şu anda test aşamasında olan özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz belirtilmedi. Bu nedenle cihazında pil tasarrufu elde etmek isteyen kullanıcılar, şimdilik bazı pratik yolları kullanarak enerji verimliliği sağlayabilir.

Windows 11 işletim sisteminde pil ömrünü artırmak için öncelikle mevcut güç modunu “En iyi pil ömrü” seçeneğine getirebilirsiniz. Bu sayede cihazın performansı azalsa da pil ömründe önemli bir artış sağlanacak. Öte yandan ekran parlaklığını azaltmak, arka planda çalışan uygulamaları kapatmak, grafik ayarlarını düşürmek ve son olarak mümkünse Bluetooth ile Wi-Fi’yi kapatmak pilinizin daha geç tüketilmesine katkıda bulunacaktır.