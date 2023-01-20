Windows 11 kullanıcıları için can sıkıcı çökme problemi ortaya çıktı

Microsoft, geçtiğimiz yılın ekim ayında Windows 11 işletim sistemi ile karşımıza çıktı. Altı yıl sonra Windows kullanıcılarına gelen güncelleme ile birlikte pek çok değişik sunulmaya başlandı. Büyük bir arayüz değişikliğine giden şirket, yazılımının tasarımını Apple’ın macOS işletim sistemine benzer bir şekilde dizayn etti. Aynı zamanda birçok ayrıcalıklı özellik kullanıcılara tanındı. Fakat ortaya çıkan son gelişmelere göre Windows 11’e gelen son güncelleme, kullanıcıların canını sıkmaya başladı. Üst üste gelen geri bildirimlere bakıldığında, Windows 11 kullanıcıları uygulamaların çökme problemi ile karşılaştıklarını bildirdi.

Bazı Windows 11 uygulamalarında çökme problemi ile karşılaşılıyor

Microsoft bugün gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, kullanıcıların Windows 11’in sıfırlandıktan sonra çalışan uygulamaları etkileyen yeni bir sorun ile karşılaştıklarını doğruladı. Söz konusu hata, yazılımın 22H2 sürümünde meydana geldi. Şirketin destek sayfasında yayınlanan bilgilere göre, yalnızca platforma özgü bazı programların bu sorundan etkilendiği anlaşıldı.

PC cihazını sıfırlayan kullanıcılar, “Bu uygulama açılmıyor” uyarısı ile karşılaştıklarını bildirdi. Söz konusu programın bazen ilk denemede açıldığı, bazen ise hata mesajı gösterdiği ve yanıt vermediği belirtildi. Sonraki denemelerde ise yazılımın sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu problemden etkilenen uygulamalar arasında Notepad, Paint, Office, Cortana ve Terminal gibi Windows MSIX kurulum paketi formatını kullanan yazılımların yer aldığı belirtildi. Geliştiriciler, bu protokolü kullanan başka araçların da olduğunu ve belirten hataya rastlama ihtimallerinin yüksek olduğunu vurguladı.

‘KB5023152’ numarası ile dosyalanan hata ile ilgili şu anda herhangi bir çözüm bulunmuyor. Fakat kullanıcıların yine de Microsoft Store ya da uygulamanın orijinal olarak yüklendiği başka bir kaynak aracılığıyla yeniden yüklenmeleri tavsiye ediliyor. Bu şekilde hata ile karşılaşma oranı daha düşük olarak belirtiliyor.

Teknoloji devi Microsoft şimdilik ne yazık ki söz konusu problemin sebebini resmi olarak doğrulamadı. Öte yandan hata düzeltmeleri içeren yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağı da paylaşılmadı.

Windows 10 için yolun sonuna gelindi

Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için destek vermeyi sonlandıracağını açıklamıştı. Bu duyurudan kısa bir süre sonra şirket, Windows 10 lisans satışlarının kısa bir süre sonra durdurulacağını bildirdi. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren kullanıcılar, Microsoft’tan yazılım satın almak istediklerinde artık yalnızca Windows 11 Home ve Professional paketleri ile karşılaşacak. Bu paketler sırasıyla 3 bin 599 TL ve 5 bin 199 TL olarak listeleniyor.

Şu anda halihazırda cihazında Windows 10 işletim sistemi yer alan kullanıcıların ise Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update sayfalarını izleyerek cihazlarını en güncel sürüme ulaştırabilecekleri belirtildi. Bu sayede kullanıcılar, Windows 11’e para ödemeden yazılıma ulaşma hakkına sahip oluyor.