Windows 10 lisans satışları çok yakında durdurulacak

Windows 8.1’in halefi olan Windows 10 işletim sistemi, 2015 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürüldü. Başta arayüz değişiklikleri olmak üzere çok sayıda yenilik ile gelen yazılım, şimdi yavaş yavaş yerini Windows 11’e bırakmaya hazırlanıyor. Şirket, 2025 yılının ekim ayından itibaren Windows 10’un resmi olarak kullanımdan kaldırılacağını doğruladı. Bugün ise teknoloji devi, Microsoft Store mağazası aracılığıyla Windows 10 lisans satışları için son tarihi açıkladı.

Windows 10 satışları bu ay sona eriyor

Microsoft Store mağazasında Windows 10 Home ya da Windows 10 Pro lisanslarını satın almak isteyen kullanıcılar bugün itibariyle yeni bir uyarı mesajı ile karşılaşmaya başladı. Sayfanın en altında yer alan notta şu cümleler aldı:

“Windows 10, 31 Ocak 2023 tarihinden sonra artık satın alınamayacaktır. Windows 10, 14 Ekim 2025 tarihine kadar bilgisayarınızın virüslerden, casus yazılımlardan ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korunmasına yardımcı olan güvenlik güncelleştirmeleriyle desteklenmeye devam edecektir.”

Microsoft, yukarıda yer alan uyarı mesajıyla birlikte 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren çevrim içi mağazasında yalnızca yeni Windows 11 lisanslarını satmaya başlayacağını bildirdi. Yeni işletim sisteminin sistem gereksinimini karşılamayan bilgisayar sahipleri bu gelişme karşısında endişelenmeye başladı. Fakat yine de diğer perakende satış platformlarının stoklarında halen daha Windows 10 işletim sistemi yer alacağından dolayı, kullanıcıların eski sürümü satın almasının imkansız olmayacağı biliniyor. Kullanıcılar, Microsoft’un Windows 10 için desteğini tamamen sonlandıracağı 2025 yılına kadar hala daha bu yazılımdan yararlanabileceği anlaşıldı.

Windows 7 ya da Windows 8 / 8.1 işletim sistemi lisanslarına sahip olan kullanıcıların, Windows 10’a herhangi bir ek ücret ödemeden yükseltme yapabileceğini hatırlatmakta yarar var. Aynı şekilde Windows 10 kullanıcıları da hiçbir ücret ödemeksizin Windows 11’e geçiş yapma hakkına sahiptir.

Windows 10 ve Windows 11 fiyatları ne kadar?

Windows 10 lisans satışları 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Kişisel kullanıcılara yönelik olan Windows 10 Home sürümü 3 bin 599 TL karşılığında satılırken; kurumsal iş odaklı olan Windows 10 Pro versiyonu ise 5 bin 199 TL’den alıcılara hitap etmeye devam ediyor.

Halihazırda bir Windows 10 yazılımına sahipseniz, ücretsiz bir şekilde Windows 11 yükseltmesi yapmak için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update sayfalarını takip ederek cihazınızı güncel duruma getirebilirsiniz.

Doğrudan yeni sürüme sahip olmak isteyen kullanıcılar ise Windows 11 Home işletim sistemine 3 bin 599 TL, yahut Windows 11 Pro sürümüne 5 bin 199 TL para ödeyerek sahip olabilir. Windows 11’in sistem gereksinimleri ise şu şekilde sıralanıyor: