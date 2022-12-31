Windows 11, katlanabilir cihazlar için optimize edilecek

Teknoloji devi Microsoft yeni işletim sistemi Windows 11 ile geçtiğimiz yılın ekim ayında kullanıcılarının karşısına çıktı. 5 Ekim 2021’de yayınlanan yazılım, oldukça şık kullanıcı arayüzü ve işlevsel özellikleriyle kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Windows 10 cihazları için ücretsiz bir yükseltmeyle gelen güncelleme için geliştirme süreci devam ediyor. Şirket, her geçen gün yeni özelliklerle yazılımını güçlendirerek kullanıcılarının memnuniyetini artırıyor.

Ortaya çıkan son bilgiler, Microsoft şirketinin Windows 11’i katlanabilir cihazlar için optimize etmeye hazırlandığını gösterdi. Şirket, yapısal olarak katlanabilir bir OLED ekrana sahip olan ASUS Zenbook 17 Fold gibi dizüstü bilgisayar modelleri için önümüzdeki yıl önemli bir güncelleme alacak. Bu sayede kullanıcılar, cihazları için özel olarak entegre edilmiş bir yazılımdan yararlanabilecek.

Windows 11 katlanabilir cihazlara uyum sağlayacak

Windows Latest tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, yeni işletim sisteminin basitleştirilmiş ya da Android Go Edition gibi daha hafif bir sürümünü kullanıcılara sunmayacak. Bunun yerine şirket, cihazın katlanabilir bir PC olduğunu otomatik bir şekilde algılayan ve arayüz optimizasyonu sağlayan bir yazılım için kolları sıvayacak.

Katlanabilir laptop modelleri için optimize edilecek olan Windows 11 işletim sistemi, muhtemelen bu cihazlara özgü bazı fonksiyonlara da ev sahipliği yapacak. Standart bilgisayarlarda erişilemeyen birtakım özellikler, katlanan cihazlarda boy gösterecek. Aynı zamanda menteşeli çift ekranlarda daha iyi bir performans elde etmek için arayüz tasarımı da modernize edilerek yerleştirme düzeni güncellenecek.

İddialara göre Microsoft, katlanabilir dizüstü bilgisayar optimizasyonu için pek de acele etmeyecek. Yıl boyunca bu konuda çalışmalarını sürdürecek olan şirket, tahminlere göre Mayıs ya da Haziran 2023’te beklenen güncellemeyi kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

Windows 11’e gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

Windows Central’dan Zack Bowden tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, çok yakında Windows 11 için Moment 2 güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturacak. Birbirinden ilgi çekici özelliklere ev sahipliği yapacak olan güncellemede, kullanıcıların uzun süredir beklediği bazı yeniliklere yer verilecek.

Windows 11 Moment 2 güncellemesi ile beraber görev çubuğu için tablet versiyonu kullanıcılara sunulacak. Bildirim alanı ve sistem tepsisi için tasarım değişikliğine gidilecek. Arama çubuğuna daha fazla seçenek ekleyecek olan şirket, enerji tasarrufu ile ilgili de çeşitli fonksiyonlar sunacak. Bunların yanı sıra Görev Yöneticisi üzerinde arama yapma, tam ekranlı widget paneli, Studio efektlerine hızlı erişim desteği ve sesli erişim iyileştirmeleri gelecek.

Windows 11’in Moment 2 güncellemesi 2023 yılının şubat ya da mart ayında yayınlanacak. Yılın sonlarında ise Windows 11 23H2 ile kullanıcılar büyük bir güncellemeyle karşılaşacak. Köklü birtakım değişiklikler içerecek bu yazılım, yılın eylül veya ekim ayında sunulacak.