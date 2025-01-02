Windows 11 geriledi: Windows 10 pazar payı son çeyrekte yükseldi

Microsoft'un eskimeyen işletim sistemi Windows 10, yılın son çeyreğinde yükseliş kaydetti.

Aynı dönemde Windows 11 ise pazar payında kayıpla karşılaştı.

2021 yılında Microsoft’un en son işletim sistemi olarak duyurulan Windows 11, Windows 10 yazılımının çok yakında resmen durdurulmaya hazırlandığı bir dönemde pazar payı konusunda gerilemeye başladı. Microsoft imzalı işletim sistemi versiyonları arasında liderlik arayışı sıkı bir şekilde sürmeye devam ediyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre pazar, Windows 11’in payında yeniden bir gerileme yaşanmasına sahne oldu. Bununla beraber ilginç bir şekilde Windows 10 pazar payı ilerleyerek muhtemelen yalnızca daha modern sürümün değil, aynı zamanda eski sürümlerin kullanıcılarını da bünyesine katmayı başardı.

Windows 11 vs Windows 10: Pazar payı rekabeti sürüyor

Statcounter tarafından yayınlanan araştırmaya göre Windows 11, yakın zaman önce yüzde 35,58’lik paya ulaştıktan sonra şu anda yüzde 34,1’lik bir paya hitap ediyor. Ekim ve Aralık ayları arasındaki toplam sonuç yüzde 1,48 oldu. Kasım ayında yüzde 0,64, Aralık’ta ise yüzde 0,82’lik bir düşüş görüldü.

Ancak bunun aksine Windows 10 pazar payı aynı dönemde düşüş eğilimini tersine çevirdi. Yıllar geçmesine rağmen eskimemeyi başaran yazılım, Ekim’de yüzde 60,95’lik bir pay kaydettikten sonra Aralık’ta yüzde 62,73’e ulaştı. Kasım’da yüzde 0,88 ve Aralık ayında yüzde 0,9 artışla yüzde 1,78 toparlanma gösterdi.

Aralık ayında Windows 7, Windows 8.1 ve Windows XP sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 0,29 ve yüzde 0,23’lük bir pay elde etti. Aynı dönemde bu yazılımlar yine sırasına göre yüzde 0,07, yüzde 0,02 ve yüzde 0,02’lik bir düşüş kaydetti.

Windows 11 pazar payındaki bu çarpıcı düşüşün sebebi ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat analistlere göre Windows 11 24H2 güncellemesinde ortaya çıkan hatalar, bu düşüşte etkin bir rol oynamış olabilir. Ayrıca Microsoft’un TPM 2.0 gerekliliğindeki ısrarı ve yapay zeka araçlarındaki kullanıcı gizliliği endişeleri de bunda pay sahibi olabilir.

Windows 10 için resmi destek yakında sona eriyor

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için desteğini çok yakında sonlandırmayı planlıyor. Şirketten gelen açıklamaya göre bu destek 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yazılım için herhangi bir güvenlik güncellemesi ya da teknik destek verilmeyecek.

Elbette ki resmi destek sona erdikten sonra bile Windows 10 çalışmaya devam edecek. Fakat işletim sisteminin artık güvenlik güncellemesi almaması, yazılımı siber tehditlere karşı daha savunmasız bir noktaya taşıyacak.

Güvenlik riski nedeniyle Windows 10 kullanıcılarının cihazlarını güncellemeleri önerilecek. Hatta Microsoft şu anda bile kullanıcıları Windows 11’e yönlendirmeye başlamış durumda.