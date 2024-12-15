Windows 11 “eski dostlarla” buluşuyor: Microsoft desteklenmeyen cihazlara onay verdi

Microsoft, sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar için Windows 11'in kapılarını açıyor.

Şirketin en güncel işletim sistemi, artık eski cihazlarda da rahatlıkla kullanılabilecek.

Windows 10 desteğinin çok yakında sona ereceği bilinirken, birçok kullanıcı yeni işletim sistemine yönlendirilmeye başlandı.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin desteklenmeyen donanıma sahip cihazlara kurulmasına ilişkin yeni bir internet sayfası oluşturdu. Bu dikkat çekici gelişme, şirketin kurulum için TPM 2.0 gereksinimlerini sıkılaştırmasının ardından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.

Windows 11 işletim sistemi ilk defa duyurulduğu zaman Microsoft, eleştiri oklarının adeta hedefi haline gelen minimum sistem gereksinimlerini paylaştı. Bu gereksinimler arasında, sistemin yeni şifreleme işlevleri için çok önemli olan TPM 2.0 özellikle büyük bir dikkat uyandırdı.

Pek çok kişi daha yeni bir donanıma ihtiyaç duyulması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve bu nedenle pek çok eski cihaza erişimin kısıtlandığını ifade etti. Ancak ortaya çıkan son detaylar, şirketin geç de olsa bu engeli ortadan kaldırmaya odaklandığına işaret ediyor. İşte ayrıntılar…

Windows 11 artık uyumsuz cihazlara da kolayca yüklenebilir

Gelen son raporlara göre Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin minimum gereksinimleri ile ilgili tutumunu gözden geçiriyor. Şirketin sunduğu yeni destek sayfası, Windows 11’in uyumsuz donanımlara bile nasıl yükleneceği konusunda rehberlik sunuyor.

Fakat yine de bu sayfada yer alan bazı detaylar kullanıcılar için birtakım çekinceler ortaya koyuyor. Bu noktada şirket, kullanıcıları olası uyumluluk sorunlarının risklerini değerlendirmeye davet ediyor. Aynı zamanda yükseltme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Microsoft uygun olmayan donanıma sahip cihazların güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere güncellemeleri alacağının garantisi olmadığını son derece açık bir şekilde ifade ediyor. Aynı zamanda uyumlu olmayan donanıma kurulumdan kaynaklanan herhangi bir hasar üreticinin garantisi kapsamında olmadığı da vurgulanıyor. Dolayısıyla her şeye rağmen Windows 11’i kurmakta ısrarcıysanız, bazı riskleri de kabullenmeniz gerekiyor.

10 gün içinde eski işletim sistemine dönmek mümkün

Şirket ayrıca uyumluluk sorunlarıyla karşılaşılması durumunda güncellemeyi iptal etmek için adım adım bir kılavuz sunuyor. Ayrıca sıkı bir güvenlik önlemi olarak Windows 11, Ayarlar’a erişerek güncelleme tarafından yapılan değişiklikleri 10 gün içinde geri alma imkanı da sağlıyor.

Microsoft’un bu beklenmedik hamlesi, Windows 11 işletim sistemini minimum sistem gereksinimleri nedeniyle cihazlarına kuramayan kullanıcılar için büyük bir memnuniyet yaratıyor. Bilindiği üzere Windows 10 için resmi destek çok yakında sona erecek.

Dolayısıyla şirket, desteğin bitişine sayılı bir süre kala daha fazla kullanıcısını yeni işletim sistemine yönlendirmeye odaklanıyor. Şu anda Windows 10 işletim sisteminin Windows 11’den daha yaygın kullanıldığını hatırlatmakta fayda var.