Windows 10 büyümeye devam ediyor! Windows 11’e olan ilgi hayal kırıklığına uğrattı

Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre Microsoft’un Windows 11 işletim sistemi Nisan ayında kullanıcı sayısı konusunda ciddi bir düşüşle karşılaştı. Şirketin PC cihazları için sunduğu en güncel işletim sistemi, 9 yaşındaki Windows 10’un gölgesinde kaldı.

Şubat ayında yüzde 28,16 pazar payına ulaşan Windows 11 işletim sistemi, bu dönemde zirve rakamları görmüş, Mart ayında ise yeniden düşüşe geçmişti. Nisan’da da bu düşüş devam etti ve bu durum Microsoft’u hayal kırıklığına uğrattı.

Windows 11 neden başarısız oldu?

Statcounter verilerine göre Nisan ayında Windows 11 yazılımı 0,97 puan geri düştü. Bir önceki ay yüzde 26,68 pazar payına ulaşan yazılım, geçen ay pazar payında yüzde 25,65’e düştü. Bu süreçte Windows 10 yaklaşık yüzde 70 oranında bir benimsenmeye ulaştı ve halefiyle arasındaki farkı daha da genişletti.

Peki ya Windows 11 neden yeteri kadar ilgi görmedi? Son dönemlerde düşüşe geçmeye başlayan yeni nesil işletim sistemi, özellikle de yakın zaman önce Android uygulama desteğini kaybetmesi nedeniyle kullanıcıların ilgisini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı.

Öte yandan Windows 11 ile ilgili kullanıcılardan gelen bir diğer dikkat çekici rapor ise son zamanlarda yazılımın reklam sayısını katlanılamayacak seviyede artırmaya başlaması oldu. Kullanıcılardan büyük tepki toplayan bu durumlar, ne yazık ki işletim sisteminin ciddi bir şekilde kan kaybetmesine yol açtı.

Microsoft, Windows 11 kullanıcı sayısında yaşanan düşüşü telafi etmek için kolları sıvadı. Bu kaybı toparlamak isteyen şirket, bunun için “yapay zekaya” güveniyor. Çok yakında Windows 11’e gelecek yeni yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcıların yeniden yazılıma ilgi görmeye başlaması hedefleniyor. Fakat iddialara göre yeni AI araçlarının önemli bir kısmı her donanıma uygun olmayabilir. Yine de bunu teyit etmek için bir süre daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

Küresel çapta en popüler Windows sürümleri (Mart 2024)

Windows 10 işletim sistemi yüzde 70,03 pazar payıyla zirvede yer alırken, Windows 11 kullanıcı sayısı yüzde 25,65 ile sınırlı durumda. 2009 yılında piyasaya çıkan Windows 7 ise halen yüksek bir pazar payına sahip olmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Yüzde 3’lük bir paya hakim olan yazılım, yıllar geçmesine rağmen kullanıcıların ilgisini üzerinde buluşturmayı sürdürüyor.

Windows 8.1 yazılımı yüzde 0,53 ile dördüncü basamaktan karşımıza çıkarken, Windows 8 yüze 0,36 ile beşinci basamağı üstleniyor. Son olarak Windows XP yüzde 0,33 ile altıncı sırada yer alıyor.

Türkiye’de en popüler Windows sürümleri (Mart 2024)

Türkiye pazarında da tablo pek farklı görünmüyor. Windows 10 işletim sistemi yüzde 78,04 ile yine liderliğini ele alırken; Windows 11 yazılımı yüzde 18,2 ile ikinciliğini kapıyor.

Listenin devamında yer alan Windows 7, Windows 8.1, Windows XP ve Windows 8 ise sırasıyla yüzde 2,48, yüzde 0,66, yüzde 0,35 ve yüzde 0,16 pazar payına ulaşıyor. Global tablodan farklı olarak Windows XP, Windows 8’e kıyasla daha fazla cihazda kullanılıyor.