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    Windows 10 yavaşça silinirken Windows 11 sahneyi devralıyor

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows 11 işletim sisteminin kullanıcı sayısına ilişkin önemli istatistikler paylaştı.
    • Windows 11 kullanıcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
    • Windows 10 için resmi desteğin çok yakında sona ereceği bilinirken, pek çok kullanıcı yeni işletim sistemine adım atmaya başladı.
    • Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows 11'in ulaştığı güncel rakamlardan övgüyle bahsetti.

    Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin yılın ilk çeyrek mali raporuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Windows 11 işletim sistemi ile ilgili çeşitli istatistikler açıklandı. Yazılımın ticari kullanımı bir yılda neredeyse yüzde 75 arttığı ifade edildi.

    Windows 10 için resmi destek 14 Ekim 2025’te sona erecek. Bu durum, sistemi tutmakta ısrar eden işletmeler ve ev kullanıcıları için büyük bir risk oluşturuyor. Güvenlik güncellemeleri yapılmazsa gelecekte oluşabilecek herhangi bir güvenlik açığı kullanıcı verileri tehlikeye girebilir.

    Windows 11 işletim sistemi Ekim 2021’de piyasaya sürülmesine rağmen kullanıcıların bu yazılımı benimsemeleri epey bir yavaş oldu. Güncellemeyle birlikte gelen yeni Başlat menüsü, daha modern donanım gereksinimleri ve güncellemeler üzerinde daha sıkı kontrol gibi değişikliklere pek çok kullanıcı direnç gösterdi.

    Fakat yine de son dönemlerde bu direnç zayıflamaya başladı. StatCounter verilerine göre Windows 10’un payı Nisan 2024 ile Nisan 2025 arasında yüzde 70’ten yüzde 54’e geriledi.

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    Microsoft CEO’su Satya Nadella bu başarıyı kutladı

    Satya Nadella bu ilerlemeyi kutladı ve konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Windows 10 desteğinin sonuna yaklaşırken ticari çekişin arttığını görmeye devam ediyoruz. Windows 11’in ticari dağıtımları geçen yıl yaklaşık yüzde 75 arttı.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella

    Kurumsal dilde bu, profesyonel ortamda Windows 11 yüklü daha fazla bilgisayarın, ya doğrudan satın alma yoluyla ya da eski sistemlerden yükseltme yoluyla etkinleştirilmesi anlamına geliyor.

    Windows’un kullanıcılar arasındaki önemine rağmen işletim sistemi Microsoft’un 2024 mali yılında 245 milyar dolar tutarındaki gelirinin yalnızca yüzde 9’unu temsil ediyor. Şirketin şu anki ana odak noktası bulut hizmetleri (Azure), yapay zeka (Copilot) ve üretkenlik (Office 365) gibi alanlar olarak biliniyor.

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    Microsoft’un modern Windows 11 dizüstü bilgisayarlarında bulunan yapay zeka asistanı Copilot’a sorulduğunda kullanıcıların hala önemli bir kısmı Windows 10’da kalmaya devam ediyor.

    Windows 10’u tercih eden büyük bir kullanıcı topluluğu, yeni sistemi desteklemeyen eski bilgisayarlara sahip olduğu için bu yükseltmeyi yapamıyor.

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    Microsoft cihazın minimum gereksinimleri karşılaması koşuluyla Windows 10’dan Windows 11’e ücretsiz yükseltme fırsatı sunuyor. Sistem daha fazla RAM, disk alanı ve TPM 2.0 desteğine sahip işlemciler gerektiriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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