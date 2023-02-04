Pakistan hükümeti Wikipedia’yı yasakladı

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA) tarafından alınan karara göre Wikipedia platformu ülkede yasaklandı. PTA, Wikipedia’da dini değerlere saygısızlık barındıran çeşitli içeriklerin yer aldığını belirterek, platformun bu içerikleri 48 saat içinde kaldırmasını talep etti. Fakat PTA’nın Wikipedia’ya tanımış olduğu süre sona erdi. PTA Sözcüsü Malahat Obaid, Wikipedia’dan çağrılarına kulak verilmediği belirtilerek internet sitesinin engellendiğini doğruladı.

Wikipedia, Pakistan yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Pakistanlı yetkililer ile Wikipedia yönetiminin müzakerelerine halen daha devam ettiği belirtilirken; Wikipedia’dan tam olarak hangi içeriklerin kaldırılmasının talep edildiğinin net olmadığı ifade edildi.

OpenNet Initiative tarafından yapılan bir araştırmaya göre küfür, İslam karşıtı ifadeler ve iç güvenliği tehdit eden unsurlar nedeniyle Pakistan, Wikipedia’yı yasaklama yolunda gitti. Wikipedia’dan sorumlu bir vakıf olan Wikimedia henüz ne yazık ki bu yasaklama kararına ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadı.

Wikipedia, Pakistan yönetimi tarafından engellenen ilk büyük internet sitesi olmadı. Geçmişte de benzer kararlar alan Pakistan, üç yıl boyunca YouTube platformunu yasaklamıştı. Öte yandan 2020 ve 2021 yıllarında uygulamada ‘ahlaksız ve uygunsuz içerikler paylaşılması’ gerekçe gösterilerek Çinli sosyal medya platformu TikTok da ülkede yasaklanan servisler arasında yerini almıştı.

Elbette ki Wikipedia platformu da ilk kez Pakistan tarafından yasaklanmadı. Geçmişte bu tarz olaylarla sık sık karşılaşan internet sitesi, farklı ülkelerde çok defa sansür ya da kapatma kararı gördü. Geçtiğimiz aylarda Wikipedia’nın bir editörü Belarus’ta tutuklandı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini yansıtan sayfadaki bilgiler değiştirilmediği takdirde, Moskova yönetimi siteyi engellemekle tehdit etti.

Wikipedia, Türkiye’de de yasaklanmıştı

Wikipedia, Türkiye’de de 2017 yılında yayın yasağına maruz kalmıştı. Bu yasağın nedeni o dönemde yayınlanan belirli maddelerin Türkiye Cumhuriyeti yönetimine veya devlet güvenliğine zarar vermesi olarak görülmüştü. Cumhuriyetin devlet güvenliğini tehdit ettiği ve saldırgan içeriklerin yayınlandığı belirtilmiş; bu içerikler arasında terör örgütleri ile ilgisi olan kişilerin ya da olayların tanıtımı, Devlet veya Cumhuriyet kurumlarının aşağılanması gibi konuların yer aldığı açıklanmıştı. 2017’de başlayan yasak, 15 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile birlikte kaldırılmıştı. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin erişim engelini kaldırması talimatıyla platform, üç yıl önce yeniden ülkemizde erişime açıldı.