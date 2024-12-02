WhatsApp’tan iPhone 5 ve iPhone 6 kullanıcılarına kötü haber

WhatsApp, 5 eski iPhone modeli için desteğini kesiyor.

iPhone 5 ve iPhone 6 gibi modeller için WhatsApp'ın fişi çekiliyor.

WhatsApp, eski iPhone kullanıcıları için uyarı bildirimi yayınladı.

WhatsApp platformu 5 Mayıs 2025’ten itibaren iOS 15.1’den önceki sürümleri kullanan Apple cihazlarıyla uyumluluğunu sona erdirecek. Etkilenen modeller arasında önceki güncelleme döngüsüne dahil edilmeyen iPhone 5 , iPhone 6 ve iPhone 6 Plus da yer alıyor. On yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürülen bu iPhone modelleri, iOS 12.5.7’den sonra ne yazık ki güncelleme almıyor.

WhatsApp’ın eski iPhone modelleri için desteğini kesmesi aslında ilk kez geçen hafta platformun Yardım Merkezi sayfasında ortaya çıkmıştı. Beş eski iPhone modelinin WhatsApp’ta fişinin çekileceği ile ilgili şimdi yeni detaylar geldi. WABetaInfo, konuya ilişkin platformda yer alan bir ekran görüntüsünü yayınladı. İşte detaylar…

WhatsApp’tan radikal karar

Daha yeni iPhone’lara sahip kullanıcılar, cihazlarını mevcut iOS’un en son sürümüne güncelledikleri sürece WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek. Güncellemeleri kontrol etmek ve indirmek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımlarını takip edebilirsiniz.

Desteğini kaybedecek akıllı telefonlar şu modeller olacak:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Her ikisi de aynı teknik gereksinimleri paylaştığından dolayı bu değişiklik hem WhatsApp’ın hem de WhatsApp Business’ın standart sürümünü etkileyecek. Ayrıca uygulama, Apple’ın beta uygulamalarını test etmeye yönelik platformu TestFlight aracılığıyla indirilen önceki sürümlerle bile kullanılamayacak.

WhatsApp neden eski iPhone’larda çalışmayacak?

Eski iOS desteğinin durdurulması kararı, işletim sisteminin daha yeni sürümlerinin, yeni işlevler geliştirmek için gerekli gelişmiş API’leri ve teknolojileri sunmasından kaynaklanıyor. WhatsApp, iOS 15 ve sonraki sürümlere odaklanarak kodunu optimize edebilecek, performansı artırabilecek ve eski işletim sistemlerinin destekleyemediği özellikleri sunabilecek.

Küçük bir örnek vermek gerekirse iOS’un en son sürümlerinde sunulan özelliklerin ve iyileştirmelerin çoğu, yalnızca iOS 15’ten itibaren kullanılabilen API’lere dayanıyor. iPhone 5s ve iPhone 6 gibi cihazları desteklemeyi bırakan WhatsApp, artık kodlarını daha da basitleştirebilecek. Eski sistemlerle bağlantılı teknik kısıtlamalara uyum sağlamak zorunda kalmadan modern teknolojilerin tüm avantajlarından yararlanabilecek.

iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus kullanıcıları için WhatsApp kullanmaya devam etmenin tek çözümü iOS 15.1 veya sonraki sürümlerle uyumlu bir cihaz satın almak olacak. Aksi takdirde bu kullanıcıların ne yazık ki WhatsApp’a erişmeleri mümkün olmayacak.

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