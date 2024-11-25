Eski iPhone’lar WhatsApp desteğini kaybediyor! Tarih belli oldu

Eski iPhone modelleri için WhatsApp desteği yakında sonlandırılacak.

iPhone 5 ve iPhone 6 gibi bir döneme damga vuran eski cihazlar artık WhatsApp'a erişemeyecek.

Mayıs 2025'ten itibaren platform, eski iPhone'lara yönelik uyumluluğunu kesecek.

Meta’nın sahibi olduğu WhatsApp uygulaması günümüzde mesajlaşma konusunda en büyük platformlardan biri haline geldi. Yıllardan bu yana büyük bir popülariteye sahip olan uygulama, seneler içinde birçok yeni özellik ve iyileştirme aldı. Bu nedenle platform ne yazık ki bazı eski modeller için verdiği desteği kesmeye başlayacağını duyurdu.

WhatsApp’ın resmi internet sitesinde yer alan Yardım Merkezi sayfasına göre platform yakında bazı cihazlar için desteğini sona erdirecek. Eski iPhone modelleri için artık destek vermeyecek uygulama, önümüzdeki yıl beş eski Apple telefonuyla uyumluluğunu durduracak.

WhatsApp desteğini kaybedecek iPhone modelleri

Dikkat çeken bu gelişme bizzat WhatsApp tarafından, iOS 15.1 ya da sonraki sürümlere sahip cihazlarla uyumluluğu vurgulayan bir açıklama ile duyuruldu. Uygulamanın çalışmayı durdurmasının nedeninin ise cihazların işletim sisteminin güncel olmaması ve bu nedenle uygulamanın yeni sürümlerinin çalışamaması olduğunu belirtmekte fayda var.

2012’nin ikinci yarısında piyasaya sürülen iPhone 5 serisinden başlayarak toplam beş farklı eski Apple telefonunun yakında WhatsApp uyumluluğunu sonlandıracağı belirtiliyor. Desteğini kaybedecek akıllı telefonlar şu modeller olacak:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda yer alan eski iPhone modelleri 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren artık popüler mesajlaşma uygulamasını çalıştıramayacak.

Listede yer alan iPhone’ları günümüzde hala kullanmaya devam eden kişiler için bu gelişme ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı olacak. Fakat maalesef bunun önüne geçebilecek bir yol bulunmuyor. WhatsApp’ı cihazlarında sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların cihazlarını daha yeni bir model ile güncellemeleri gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcıların uygulamaya erişmesinin mümkün olmayacağı vurgulanıyor.

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