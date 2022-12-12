WhatsApp’ta yazılı mesajlara da “bir kez görüntüle” özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, daha önce fotoğraf ve videolar için kullanıma sunduğu “bir kez görüntüle” özelliğini şimdi de yazılı mesajlara getirmeyi planlıyor.

İlk olarak Ağustos 2021’de kulanıma sunulan “bir kez görüntüle” (view once) özelliği, kullanıcıların bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve videolar göndermesine imkan veriyordu. Şimdi de aynı özelliğin metin mesajlar için duyurulması planlanıyor.

İlk olarak WABetaInfo tarafından WhatsApp Beta’nın Android sürümünde (2.22.25.20) farkedilen yeni özellik, kullanıcıların bir kez görüntülendikten sonra silinen metin mesajları göndermesine imkan veriyor. Örnek olarak paylaşılan ekran görüntüsünde de bir kez görüntülenen fotoğraf ve videolarda olduğu gibi, görüntülenmiş olan metin mesajları için de benzer bir uyarı verildiği görülüyor.

Paylaşılamıyor, ekran görüntüsü alınamıyor

Yazılı mesajlar için geliştirilen “bir kez görüntüle” özelliğinin, başkalarının cihazlarında yer alan mesajların diğer kullanıcılar ile paylaşılmasının önüne geçmek noktasında oldukça faydalı olacağı düşünülüyor. Bu da fotoğraf ve videolarda olduğu gibi ilgili mesajın kopyalanması veya “forward” edilmesinin engellenmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda “bir kez görüntüle” özelliğine sahip olan metin mesajlarının ekran görüntüsü de alınamıyor.

“Bir kez görüntüle” özelliği, esasında WhatsApp’ın azılı rakiplerinden olan Snapchat’te yıllardır kullanılıyor. WhatsApp’ın Snapchat’ten “ilham alarak” kullanıma sunduğu bu özellik, daha önce Snapchat’ın aksine sadece fotoğraf ve videolar için kullanılıyordu. Dolayısıyla biraz geç kalınmış olsa da, yakın zamanda yazılı mesajlar için de geçerli olacak gibi görünüyor.

Şimdilik beta aşamasında olan özelliğin herkesin kullanımına ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.