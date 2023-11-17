WhatsApp’ta Android için sınırsız ve ücretsiz yedekleme dönemi sona eriyor

Meta’nın popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp üzücü bir haber ile karşımıza çıktı. Ortaya çıkan son bilgilere göre WhatsApp, artık ne yazık ki kullanıcılara sınırsız ve ücretsiz yedekleme imkanı sağlamayacak. Sohbetlerini yedeklemek isteyen kullanıcılar için Google, 15 GB depolama alanı kullanmaya izin verecek. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgiler, Android için WhatsApp Beta’nın 2.23.24.21 sürümünde tespit edildi.

Android kullanıcılarını üzen bu gelişme, Meta ve Google’ın ortak kararıyla birlikte karşımıza çıktı. Android Authority’nin aktardığı bilgilere göre popüler mesajlaşma hizmeti, artık sınırsız yedekleme seçeneğini sunmayacak. Mesaj depolama alanı belirli bir limit ile sabitlenecek.

WhatsApp, Android kullanıcılarına 15 GB ücretsiz depolama sunacak

WhatsApp’tan gelen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bu gelişme, Google’ın resmi destek sayfasında yer alan bir açıklama ile karşımıza çıktı. Açıklanan bilgilere göre WhatsApp, kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız yedeklemenin sona erdiğini bildiren bir uyarı mesajı göndermeye başlayacak. Aşağıda yer alan görselde, uygulamanın beta sürümünde ortaya çıkan ve ilk kez WABetaInfo tarafından tespit edilen hizmetin sona erdiğini bildiren mesaj dikkatleri topluyor.

Platformun bu kararı ne yazık ki uygulamayı sık bir şekilde kullanan veya özellikle de iş sebebiyle WhatsApp’ı tercih eden kullanıcıları oldukça etkileyecek. Fakat geniş depolama alanlarına sahip olmakla ilgilenmeyen kullanıcılar, 15 GB ücretsiz depolamadan yararlanıp günlük mesajlarını saklayabilecek.

Android için WhatsApp’ın 2.23.24.21 beta sürümündeki uyarıda şu ifadeler dikkat çekiyor: “Yedeklemeler önümüzdeki birkaç aydan itibaren Google depolama alanını kullanmaya başlayacak.”

Şimdilik ücretsiz yedeklemenin bitiş tarihi ile ilgili bir açıklamaya yer verilmiyor. Uyarı kısa süre önce Android’in beta sürümünde göründüğü için, önümüzdeki aylarda kararlı sürümde uygulanacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar WhatsApp ve Google hesapları bağlı olduğu sürece Google depolama alanlarında 15 GB ücretsiz yedeklemeye erişebilecek. Yedeklemeler, sınırlanan depolama alanınız bitene kadar tamamen bedava bir şekilde kullanılabilecek.

15 GB’lık ücretsiz yedekleme limiti ile takılı kalmak istemeyen kullanıcılar, kalabalık sohbetlerini yedekleyebilmek için Google hesabı üzerinden ek alan satın alma şansına sahip olabilecek. Fakat şimdilik ne yazık ki ek depolama satın almak isteyen kullanıcılar için herhangi bir fiyat veya paket seçeneği verilmiyor.