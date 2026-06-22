WhatsApp yeni CEO’su Hindistanlı girişimci Kunal Shah oldu

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WhatsApp'ın yedi yıldır yöneticiliğini üstlenen Will Cathcart görevini bırakacağını duyurdu.

Platformun liderliğini Kunal Shah devralacak.

Hindistanlı fintech girişimi Cred'in kurucusu olan Shah'ın şirketi, Meta'dan 900 milyon dolarlık yatırım aldı.

Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın tepe yöneticisi Will Cathcart görevinden ayrılacağını açıkladı. Cathcart’ın yerini, Hindistan merkezli finans teknolojisi girişimi Cred’in kurucusu olan Kunal Shah alacak.

WhatsApp’ın başında yaklaşık yedi yıldır görev yapan ve platformun dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayan Will Cathcart, görevinden ayrılma kararı aldı. Pazartesi günü X hesabından açıklama yapan Cathcart, platformun şu ana kadarki “en güçlü konumunda” olduğunu belirterek, geriye çekilmek için doğru zamanın geldiğini hissettiğini ifade etti.

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Cathcart, Meta bünyesindeki liderlik kadrosunda görev almaya devam edecek.

Some personal news. After nearly 7 years leading WhatsApp, I'm excited to share who will take over the responsibility of delivering simple, reliable, and private messaging for the world. WhatsApp is in the strongest position it's ever been — and that felt like the right moment to… — Will Cathcart (@wcathcart) June 22, 2026

Cathcart’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Neredeyse 7 yıl WhatsApp’ı yönettikten sonra, dünyaya basit, güvenilir ve özel mesajlaşma sunma sorumluluğunu kimin devralacağını paylaşmaktan heyecan duyuyorum. WhatsApp şimdiye kadarki en güçlü konumunda ve bu, geri çekilmek için doğru an gibi hissettirdi. Yaptığımızdan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşmayı üç milyardan fazla insana yaydık. Bunu grup sohbetlerine, eşlik eden cihazlara, yeni platformlara taşıdık ve dünyanın her yerinde insanların özel konuşma hakkını savunduk. Kunal Shah, WhatsApp’ın bir sonraki lideri olacak. CRED’i Hindistan’ın en önemli teknoloji şirketlerinden birine dönüştürdü ve uygulamalarımıza güvenen insanlar için derin bir özen besliyor. Kunal ve harika ekibimizin neler inşa etmeye devam edeceğini görmek için çok heyecanlıyım. Dünyanın her yerinde WhatsApp’a güvenen insanlara hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim.”

Yeni WhatsApp lideri Kunal Shah oldu

WhatsApp’ın yeni yöneticisi, Hindistan merkezli fintech girişimi Cred’in kurucusu Kunal Shah oldu. Facebook kurucusu ve Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Shah’ın Cred ile Hindistan’ın en önemli teknoloji şirketlerinden birini yarattığını vurguladı. Zuckerberg, fintech kurucusunun dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamasını yönetmek için gereken küresel vizyona ve kurucu mantalitesine sahip olduğunu ekledi.

Meta da Cred’e yatırım yapmıştı

Bengaluru merkezli fintech şirketi Cred, Hindistan’da kredi kartı ödemelerini zamanında yapan yüksek gelirli kullanıcılara ödüller sunan özel bir hizmetle ödeme sektöründe faaliyet gösteriyor. LinkedIn sayfasındaki bilgilere göre 2018 yılında Cred’i kurmadan önce Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki çeşitli girişimlere yatırımcılık ve danışmanlık yapan Shah, WhatsApp’taki yeni görevine rağmen şirketteki hissedarlığını sürdüreceğini açıkladı.

Shah, Cred’in Meta’dan 900 milyon dolar yatırım aldığını da sözlerine ekledi. Bloomberg’in haberine göre gerçekleştirilen yatırım, Meta’ya şirkette yüzde 20’lik bir hisse payı veriyor. Shah, Meta’nın azınlık yatırımcısı olacağını ancak üye verilerine hiçbir şekilde erişemeyeceğini belirtti.

Şu an itibarıyla WhatsApp, Meta’nın reklamlar, ücretli abonelikler ve yapay zeka araçları ile gelirini artırmayı hedeflediği en kritik platformlar arasında yer alıyor. Öte yandan uygulama, son dönemde Hindistan’da ana şirketi Meta ile veri paylaşımı ve gizlilik politikaları nedeniyle ciddi incelemelerle karşı karşıya kalmıştı.