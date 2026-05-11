Ücretli WhatsApp Plus, iPhone’larda kullanıma sunulmaya başlandı

WhatsApp Plus abonelik hizmeti iOS cihazlarına kademeli olarak dağıtılıyor.

Aboneler için 18 farklı arayüz teması ve 14 farklı uygulama ikonu seçeneği sunuluyor.

Ücretli üyeler ayrıca sohbet listesinin en üstüne sabitlenebilen konuşma sayısı 3'ten 20'ye çıkarabiliyor.

Çok sayıda ekstra özellik sunan paket, çok yakında dünya genelinde tüm kullanıcılara ulaştırılacak.

Ücretli WhatsApp Plus abonelik paketi şu anda sınırlı sayıda iPhone kullanıcısına sunulmaya başlandı. Avrupa’da aylık 2,49 Euro karşılığında kullanıcılara sunulan pakette premium çıkartmalar, sabitlenmiş konuşmalarda daha yüksek sınır ve listeler için ek ayarlar gibi ekstra özellikler yer alıyor.

Nisan ayı sonunda WhatsApp Plus bazı Android kullanıcılarına deneme amaçlı olarak sunulmuştu. Şimdi ise sürpriz bir şekilde abonelik sistemi kademeli olarak iPhone ve iPad kullanıcılarına ulaştı. WABetaInfo’nun haberine göre şirket, güncellemeyi yakında daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

WhatsApp Plus ne işe yarıyor?

Meta tarafından duyurulan yeni abonelik hizmeti WhatsApp Plus’ın sunduğu avantajlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Premium çıkartma paketleri

Uygulama arayüzü için 18 farklı tema seçeneği

14 farklı seçenek sunan renkli simgeler

Listenin en üstünde en fazla 20 adet sabit görüşme yer alıyor

Her konuşma listesi için tema seçenekleri, bildirim zil sesi ve arama zil sesi

10 farklı seçenekle ekstra zil sesleri

WhatsApp Plus abonelik fiyatı ne kadar?

iPhone cihazlarında kullanıma sunulmaya başlanan WhatsApp Plus’ın fiyatı ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterecek. Şimdilik ortaya çıkan bazı ülkelerdeki fiyatlandırmalar şöyle:

Avrupa: 2,49 Euro

2,49 Euro Pakistan: 229 Pakistan rupisi

229 Pakistan rupisi Meksika: 29 Meksika doları

Şimdilik WhatsApp Plus’ın Türkiye fiyatı belli değil. İlerleyen günlerde bu konunun da netlik kazanması bekleniyor.

Bununla birlikte WhatsApp Plus kullanıcılara bağlı olarak bir hafta ya da bir ay sürebilen deneme aboneliği veriyor. Paket aylık olarak yenileniyor ve bir sonraki fatura döneminden 24 saat öncesine kadar iptal edilebiliyor. Abonelikler şu anda App Store üzerinden alınabiliyor.