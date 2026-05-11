Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Ücretli WhatsApp Plus, iPhone’larda kullanıma sunulmaya başlandı

    Meta, ücretli WhatsApp Plus abonelik hizmetini iOS kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.
    Ücretli WhatsApp Plus abonelik paketi
    Reklam
    • WhatsApp Plus abonelik hizmeti iOS cihazlarına kademeli olarak dağıtılıyor.
    • Aboneler için 18 farklı arayüz teması ve 14 farklı uygulama ikonu seçeneği sunuluyor.
    • Ücretli üyeler ayrıca sohbet listesinin en üstüne sabitlenebilen konuşma sayısı 3'ten 20'ye çıkarabiliyor.
    • Çok sayıda ekstra özellik sunan paket, çok yakında dünya genelinde tüm kullanıcılara ulaştırılacak.

    Ücretli WhatsApp Plus abonelik paketi şu anda sınırlı sayıda iPhone kullanıcısına sunulmaya başlandı. Avrupa’da aylık 2,49 Euro karşılığında kullanıcılara sunulan pakette premium çıkartmalar, sabitlenmiş konuşmalarda daha yüksek sınır ve listeler için ek ayarlar gibi ekstra özellikler yer alıyor.

    Nisan ayı sonunda WhatsApp Plus bazı Android kullanıcılarına deneme amaçlı olarak sunulmuştu. Şimdi ise sürpriz bir şekilde abonelik sistemi kademeli olarak iPhone ve iPad kullanıcılarına ulaştı. WABetaInfo’nun haberine göre şirket, güncellemeyi yakında daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

    Reklam

    WhatsApp Plus ne işe yarıyor?

    Meta tarafından duyurulan yeni abonelik hizmeti WhatsApp Plus’ın sunduğu avantajlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Premium çıkartma paketleri
    • Uygulama arayüzü için 18 farklı tema seçeneği
    • 14 farklı seçenek sunan renkli simgeler
    • Listenin en üstünde en fazla 20 adet sabit görüşme yer alıyor
    • Her konuşma listesi için tema seçenekleri, bildirim zil sesi ve arama zil sesi
    • 10 farklı seçenekle ekstra zil sesleri

    WhatsApp Plus tema rengi

    WhatsApp Plus abonelik fiyatı ne kadar?

    iPhone cihazlarında kullanıma sunulmaya başlanan WhatsApp Plus’ın fiyatı ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterecek. Şimdilik ortaya çıkan bazı ülkelerdeki fiyatlandırmalar şöyle:

    • Avrupa: 2,49 Euro
    • Pakistan: 229 Pakistan rupisi
    • Meksika: 29 Meksika doları

    Şimdilik WhatsApp Plus’ın Türkiye fiyatı belli değil. İlerleyen günlerde bu konunun da netlik kazanması bekleniyor.

    WhatsApp Plus Beta

    Bununla birlikte WhatsApp Plus kullanıcılara bağlı olarak bir hafta ya da bir ay sürebilen deneme aboneliği veriyor. Paket aylık olarak yenileniyor ve bir sonraki fatura döneminden 24 saat öncesine kadar iptal edilebiliyor. Abonelikler şu anda App Store üzerinden alınabiliyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.