WhatsApp yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme özelliği getiriyor

Yapay zeka yarışında öne çıkan isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Meta çıtayı bir üst noktaya taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre önce platform, AI tabanlı iki farklı fotoğraf oluşturma özelliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu özellik sayesinde Beta kullanıcıları kendilerinin yapay zeka tarafından hazırlanmış fotoğraflarını oluşturma imkanına sahip olmaya başlamıştı. Şimdi ise şirket Meta AI hizmetine ilgi çekici bir fonksiyon daha ekledi. Son güncellemeyle birlikte WhatsApp yapay zeka odaklı fotoğraf düzenleme işlevini test etmeye başladı.

Kullanıcıların sorularını yanıtlama gibi metin tabanlı çeşitli ilgi çekici özelliklere ev sahipliği yapan Meta AI, görsel odaklı işlevlerle bu hizmetini büyütmeyi sürdürüyor. Android için WhatsApp Beta’nın 2.24.14.20 sürümünde platform, Meta AI’ye fotoğraf paylaşma ve düzenleme fonksiyonunu getirdi. Bu sayede yapay zeka yarışında bir adım daha öne çıkan anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcı etkileşimini artırmaya devam ediyor.

WhatsApp, Meta AI’nin sınırlarını genişletiyor

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp’ın test etmeye başladığı yeni özellik, Meta AI’nin kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar ile etkileşim kurmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafları yanıtlama yeteneğine sahip olan yapay zeka aracı, aynı zamanda pratik bir şekilde bu fotoğrafların düzenlenmesine de yardımcı oluyor.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere platform, Meta AI ile sohbet sayfasına, normal sohbetlerde yer alan kamera düğmesine benzer bir düğme ekliyor. Söz konusu yenilik ile birlikte kullanıcılar yapay zekayla paylaştıkları fotoğraflarla ilgili sorular sorabilecek.

Yapay zeka fotoğraflardaki nesneleri tanımlamaya ve fotoğrafın içeriği hakkında bilgi vermeye yardımcı olacak. Öte yandan ekran görüntüsünde bu aracın fotoğraf düzenleme desteğine de sahip olacağı görülüyor. Kullanıcılar basit komutlar üzerinden sohbet içinde fotoğraflarının istedikleri şekilde düzenlenmesini sağlayacak.

Şu anda ne yazık ki WhatsApp fotoğraf düzenleme konusunda tam olarak nasıl bir performans izleyeceğine ilişkin pek fazla detay sunmuyor. Kullanıcıların yalnızca basit değişiklikler ile mi sınırlandırılacağı, yoksa yapay zekanın ayrıntılı düzenlemeler mi gerçekleştireceği henüz belirsizliğini koruyor. Fakat her iki olasılıkta da kullanıcıların bu yenilikten oldukça memnun kalacağı tahmin ediliyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Siz de bu özellikten hemen yararlanmaya başlamak için Android cihazınız üzerinden WhatsApp Beta programına katılabilir ve birçok yeniliği erkenden deneyimleyebilirsiniz.