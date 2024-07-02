WhatsApp iki farklı yapay zeka resim oluşturma modu sunacak

Yapay zeka çağında rakiplerinin gerisinde kalmayan ve dikkat çekici hizmetlerle karşımıza çıkan Meta, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yine AI odaklı önemli bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp çok yakında kullanıcılara iki farklı yapay zeka resim oluşturma modu sunacak. İlk olarak WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği, platformun yapay zeka yeteneklerini daha da genişletecek. İlk olarak Android için WhatsApp Beta uygulamasının 2.24.14.13 sürümünde ortaya çıkan bu işlev, yapay zeka modellerinin entegrasyonu ile alakalı olarak kullanıcıları oldukça memnun edecek.

WhatsApp’tan ilgi çekici yeni yapay zeka özelliği

Açıklanan bilgilere göre WhatsApp yapay zeka resim oluşturma işlevi için iki ayrı Meta AI Llama modeli arasında kullanıcılara seçim şansı tanıyacak. Bunlardan ilki olan 3-70B modeli daha basit görevlerde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak. Daha zorlu görevler için tasarlanan 3-405B modeliyse karmaşık sorguları başarıyla yerine getirecek. Kullanıcılar her iki modelde de kendi ihtiyaçlarına göre yapay zekadan yararlanarak eğlenceli görüntüler üretecek.

WhatsApp’a gelecek yeni özellik aslında bazı kullanıcılar için pek de sürpriz olmadı. Şu anda test edilmeye başlanan işlev, uygulamasın bir önceki test sürümü olan 2.24.14.7 güncellemesinde de küçük ipuçlarıyla görünmüştü. Bu sürümde Meta tarafından geliştirilen Llama AI modelinin entegrasyonu ile ilgili ilk adımlar ortaya çıkmıştı.

WhatsApp’ın yeni yapay zeka özelliği yukarıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı şekilde karşımıza çıkacak. Henüz kararlı sürümde yer almayan bu işlev, kullanıcıların kendi görünümlerine sadık bir şekilde yapay zeka tarafından tasarlanan görüntüler oluşturmalarına yardımcı olacak. Yapay zekanın bunu gerçekleştirebilmesi için kullanıcıların öncesinde kendi fotoğraflarını çekip AI hizmetine yüklemeleri gerekecek. Bu sayede yapay zeka kullanıcının tipini analiz edecek ve yeni görüntülerde bundan yararlanacak.

WhatsApp uygulamasının yapay zeka resim oluşturma özelliği oldukça basit bir şekilde çalışacak. Bu özellikten yararlanmak için kullanıcıların @Meta AI Imagine Me” yazmaları yeterli olacak. Meta bu özellikle alakalı olarak kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuklarını ifade ediyor. Kullanıcıların bu fotoğrafları diledikleri zaman tamamen silebilecekleri de belirtiliyor.

Şu anda WhatsApp’ın Beta sürümünde yer alan bu özellik çok yakında uygulamanın kararlı sürümüne gelecek. Bu özellikten faydalanmak için daha fazla beklemek istemeyen kullanıcılar WhatsApp Beta sürümüne geçiş yaparak söz konusu işlevi erkenden kullanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web)