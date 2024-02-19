WhatsApp Web sohbet şifreleme özelliğini test ediyor

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir yenilik için kolları sıvadı. Daha önce mobil cihazlarda karşımıza çıkan mesaj şifreleme özelliği, şimdi nihayet WhatsApp Web platformunda da test edilmeye başlandı. Bu sayede kullanıcıların belirli sohbetleri parola ile korumalarına imkan sağlanacak ve kullanıcıların gizliliği güçlendirilecek.

WhatsApp’taki yeni özellikleri ortaya çıkaran WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre Meta, PC ve dizüstü bilgisayarlarda yeni bir güvenlik aracı üzerinde çalışmaya başladı. Kullanıcılardan gelen “daha fazla gizlilik” çağrılarına cevap veren şirket, kullanıcıların konuşmalarını parolayla korumalarına imkan sağlayan bir yenilik için çalışmaya başladı. Merakla beklenen özelliğin nasıl çalışacağı ve görüneceğiyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp Web kullanıcıları da artık konuşmalarını şifreleyebilecek

WhatsApp’ın bir süredir Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda test ettiği yeni özelliği, artık Web platformunda da test ediliyor. Son derece pratik bir kullanıma sahip olan bu araç, kullanıcıların gizlemek istedikleri sohbetleri belirleyip şifrelemesiyle çalışıyor.

Bu sayede aynı WhatsApp hesabına bağlı olan tüm cihazlarda kullanılabilecek olan bu parolalar, gizli sohbetlerinize başkalarının erişmesini imkansız hale getiriyor. Korumalı sohbetlere erişmek için belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekiyor. Bu sayede seçili konuşmaların içeriğini yalnızca hesap sahiplerinin görmelerine imkan sağlanıyor.

WhatsApp’ın bu yeniliği, özellikle de bilgisayarını başka bireylerle paylaşan kullanıcılar için son derece işlevsel olacak. Kullanıcıların uzun bir süredir Meta ekibinden talep ettiği yenilik, nihayet kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda hayatımıza giriyor. Bununla beraber cihazlarına erişim sağlayabilecek diğer kullanıcıların, parola olmadan kilitli sohbetlere erişiminin önüne geçiliyor ve kullanıcılar için ek bir koruma katmanı benimseniyor.

WhatsApp Web sohbet şifreleme özelliği şu anda uygulamanın Beta sürümünde test edilmeye başlandı. Şu anda yalnızca Beta’ya kayıtlı Web kullanıcılarının erişim sağlayabileceği bu işlev, çok yakında muhtemelen iOS ve Android sürümleriyle beraber kararlı sürümde karşımıza çıkacak.

WhatsApp önemli bir tasarım değişikliğine gidiyor

WhatsApp ekibinin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise Durum bölümü için yeni arayüz tasarımı olacak. Şirket, Durum ve Kanallar sekmelerini birleştiren Güncellemeler sayfasında, Durum bölümünü daha estetik bir görünüme kavuşturmaya hazırlanıyor.

Android için WhatsApp Beta’nın 2.24.4.23 sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, Güncellemeler sekmesinde yer alan Durum bölümünü daha görünür ve erişilebilir bir hale getirmeyi vadediyor. Şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcının erişimine sunulan bu tasarım değişikliği, yakında herkese sunulmaya başlanacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşıldığı üzere platform, kart benzeri bir formatta yan yana yerleştirilen Durum paylaşımlarını küçük bir önizlemeyle beraber ekrana yansıtıyor. Eskiden yalnızca kullanıcıların profil fotoğrafları daire şeklinde bir simgeyle görünürken; şirket şimdi Instagram ve Facebook’takine benzer bir görünüm elde etmek için kolları sıvıyor.