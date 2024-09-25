WhatsApp selfie’lerinizi renklendirecek kamera filtreleri getiriyor

Meta çatısı altında hizmet veren dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyarlarca kullanıcısına yeni özellikler sunmak için güncellenmeye devam ediyor. Platform yakın zaman önce görüntülü sohbetler için artırılmış gerçeklik efektleri ve filtreleri sunmuştu. Şimdi ise uygulama, bu filtreleri doğrudan platformun kamerasına getirmeyi planlıyor.

WhatsApp yeni güncelleme ile birlikte fotoğraf ya da video çekimleri için eğlenceli kamera filtreleri sunmaya başlıyor. Şu anda uygulamanın Beta sürümünde test edilen bu işlev, muhtemelen çok yakında kullanıcıların erişimine sunulacak. Selfie’lerinizi renklendirmeyi vaat eden yenilik, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli anlar yaşamanıza katkıda bulunacak. İşte ayrıntılar…

WhatsApp uygulama içi kamera filtreleri sunuyor

WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp uygulaması Google Play Store’da bulunan Android için Beta 2.24.20.20 sürümü ile birlikte kamera arayüzündeki filtrelere ayrılmış bir düğmeyi test etmeye başladı. Daha önce yalnızca görüntülü aramalar için kullanılabilen bu efektler artık fotoğraflar ve videolar için de sunuluyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıcılar için eğlenceli bir deneyim yaratmanın yanı sıra aynı zamanda fotoğraf ve videolara yaratıcı bir dokunuş katmaya da yardımcı oluyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların bir dizi filtreye göz atarak bunları gerçek zamanlı olarak uygulayabileceği belirtiliyor.

Şu anda WhatsApp kamera filtreleri için sunulan seçenekler arasında, mükemmel selfie’ler çekmek isteyenler ya da yalnızca içeriklerine bir miktar kişiselleştirme dokunuşu eklemek isteyenlere yönelik ideal olan, cildi iyileştirmenize olanak tanıyan filtreler de yer alıyor.

Bununla birlikte WhatsApp, görüntülü görüşme arka planını değiştirme işlevini genişleterek herkesin gerçek arka planı sanal senaryolarla değiştirmesine veya tamamen bulanıklaştırmasına olanak tanıyarak görüntülü görüşmelerin gizliliğini ve estetiğini geliştiriyor.

WhatsApp uygulamasına gelen yeni kamera filtreleri özelliği şu anda bazı Beta kullanıcılarının erişimine sunuldu. Şimdilik herkesin yararlanamadığı bu özelliğin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor. Bu yeni özelliklerin tanıtılması, WhatsApp’ı kamera efektleri sunan diğer iki Meta uygulaması olan Instagram ve Facebook’a giderek daha fazla benzetiyor.

Peki ya siz WhatsApp’a gelen ilgi çekici bu yenilik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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