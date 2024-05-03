WhatsApp çok sayıda eski telefon için desteğini sonlandırıyor

Teknoloji devi Meta çok sayıda eski akıllı telefon modelinin WhatsApp uygulamasına erişiminin durdurulacağını açıkladı. Popüler mesajlaşma uygulaması farklı telefon markalarına ait toplamda 35 cihaz için yolun sonuna gelindiğini duyurdu.

Meta’nın almış olduğu bu dikkat çekici karar, uygulamaya gelen yeni teknolojileri desteklemeyen eski bir dizi cihazı kapsıyor. Şirketin her büyük yazılım güncellemesinde tekrarladığı bu güvenlik tedbiri, uygulamanın güvenliğini ve performansını artırıyor. Ancak ne yazık ki bazı kullanıcıların bu güncellemeden olumsuz yönde etkilendiği biliniyor.

WhatsApp desteği sona eren telefonlar

35 eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durduran WhatsApp, hangi cihazların bu listede yer aldığını paylaştı. Bu durumdan etkilenen markalar arasında Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo ve Motorola da karşımıza çıkıyor. Listeye dahil olan cihazların artık WhatsApp’a erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor. İşte WhatsApp desteği sona eren o telefonlar:

Samsung: Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 mini I9190 ve Galaxy Express 2

Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 mini I9190 ve Galaxy Express 2 iPhone: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 ve iPhone 6

iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 ve iPhone 6 Motorola: Moto X ve Moto G

Moto X ve Moto G Lenovo: Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 ve Lenovo P70

Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 ve Lenovo P70 Huawei: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 ve Huawei Y625

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 ve Huawei Y625 LG: Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro ve Optimus G

Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro ve Optimus G Sony: Xperia Z1 ve Xperia E3

Meta yukarıdaki listeye dahil olan akıllı telefon kullanıcılarının sohbetlerinin kaybolmaması için bir an önce sohbet yedeği almalarını tavsiye ediyor. Bununla birlikte şirket, artık güvenlik yetenekleri sınırlı kalan bu telefonlar yerine kullanıcıların yeni bir akıllı telefona geçmelerini de öneriyor.

Android ve iOS işletim sistemleri için duyurulan desteği sonlandırma hamlesi eski akıllı telefon kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılansa da bu girişim, şirketin kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarma hedefinden kaynaklanıyor. Uygulamayı daha modern ve gelişmiş cihazlarla sınırlandıran firma, uygulamanın güvenliğini artırıp daha hızlı ve verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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