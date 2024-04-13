WhatsApp bazı kullanıcılara Meta AI desteği sunmaya başladı

Kullanıcı deneyimini artırmak için her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam eden WhatsApp, Meta’nın yapay zeka aracı olarak karşımıza çıkan Meta AI hizmetini arama çubuğuna entegre eden yeni bir fonksiyon sundu. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, şu anda belirli bölgelerde yeni özelliğini test etmeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre bu araç, şimdilik yalnızca İngilizce konuşulan ülkelerde kullanıcılarla buluştu.

İlk olarak yalnızca Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanıcıların karşısına çıkmaya başlayan yeni WhatsApp özelliği oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Çok yakında diğer ülkelerde de kullanıcılara sunulması beklenen araç, yapay zeka fonksiyonu için iki farklı çalışma modu sunuyor. İşte ayrıntılar…

WhatsApp, Meta AI özelliğini belirli bölgelerde test ediyor

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp yeni yapay zeka aracı için iki çalışma moduyla karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki, kullanıcıların sohbet araması yaptığı sırada Meta AI entegrasyonunu keşfetmelerine imkan tanıyor. İkinci olarak ise platform, ekranın sağ üst kısmına yeni bir buton yerleştiriyor. Bu simgeye tıkladığınızda Meta’nın yapay zeka hizmetine oldukça kolay bir şekilde erişmenize imkan tanınıyor.

Şimdilik maalesef ki bu özelliğe herkes erişim sağlayamıyor. İlk olarak bu hizmete erişebilen ülkeler arasında Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkıyor. İlerleyen haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde kullanıma sunulması planlanan araç, kullanıcı deneyimini Meta AI ile daha gelişmiş bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre popüler mesajlaşma uygulaması, Meta AI entegrasyonuyla birlikte kullanıcı gizliliğinden ödün vermemeye devam etmek istiyor. Bilgilerin sunuculara sadece kullanıcıların chatbot ile aktif bir şekilde etkileşime girmeye karar verdiğinde gönderildiği vurgulanıyor. Bu sayede kullanıcıların gizlilikle alakalı herhangi bir endişeye girmeden, sohbet deneyiminin tadını çıkarmaya devam edebilecekleri aktarılıyor.

WhatsApp şu anda belirli bölgelerde test edilen Meta AI desteğine rağmen arama çubuğunda ana işlevlerini korumaya devam ediyor. Kullanıcıların yine eskisi gibi buradan mesaj, medya içerikleri ve kişileri aramayı sürdürebilecekleri belirtiliyor. Son olarak bu işlevin WhatsApp’tan sonra Instagram platformuna geleceği ifade ediliyor.

Peki ya siz WhatsApp’ın bu yeni özelliği ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!