WhatsApp, Avrupa Birliği’nde yeni bir düzenleme ile karşı karşıya

WhatsApp, AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında VLOP kategorisinde sınıflandırılmaya başlayacak.

Bu durum, platformun bazı hukuksal sınırlamalara maruz kalabileceğine işaret ediyor.

WhatsApp'ın reklam, içerik ve şeffaflık gibi konularda yakında yeni kurallar alabileceği söyleniyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, açık kanallarındaki kullanıcı sayısındaki önemli artış nedeniyle Avrupa Birliği’nde (AB) yeni bir düzenleme ile karşı karşıya kalabilir. Meta’nın sahibi olduğu platform, söz konusu herkese açık yayınların 2024’ün ikinci yarısında AB’de ortalama 46,8 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Engadget’ın haberine göre bu büyümeyle birlikte WhatsApp açık kanalları artık AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Very Large Online Platform (Çok Büyük Çevrimiçi Platform), yani kısaca VLOP kategorisine giriyor. AB’nin bu özel sınıflandırması, Avrupa Komisyonu’nun platforma daha sıkı kurallar koymasına olanak tanıyor. Peki ya bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

WhatsApp, AB’de VLOP olarak sınıflandırılacak

AB Dijital Hizmetler Yasası, Avrupa Birliği ülkelerinde aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı olan herhangi bir platform veya arama motorunun VLOP olarak sınıflandırılabileceğini belirtiyor. Bu unvan şirketleri yıllık bağımsız denetimler, reklamlarda şeffaflık ve AB ile veri paylaşımı gibi ek gerekliliklere tabi tutuyor.

Öte yandan VLOP olarak sınıflandırılan şirketler, zararlı ve yasadışı içeriklerle ilişkili riskleri değerlendirmek ve azaltmak için önlemler uygulamak zorunda kalıyor. Bu da WhatsApp’ın kanallar genelinde içerik denetimi ve dağıtım politikalarını nasıl yönettiğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Bu düzenleme WhatsApp kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

WhatsApp’ın VLOP olarak düzenlenmesi halinde, açık kanallarının işleyişini daha şeffaf hale getirmesi ve yanlış bilgi ve zararlı konuşmaların yayılması üzerindeki kontrolleri iyileştirmesi gerekebilir. Platformun belirlenen kurallara uymaması durumunda para cezasıyla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun WhatsApp’ın sınıflandırılmasına ilişkin kararını açıklaması için henüz bir son tarih yok. Ancak düzenlemenin kullanıcılar ve dijital ekosistemin tamamı üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar da şimdiden başlamış durumda.