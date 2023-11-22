Vivo Y12 ekonomik fiyat etiketi ile piyasaya çıktı

Vivo bugün Çin pazarında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıktı. Şirketin bütçe dostu cihazlardan oluşan ‘Y’ serisi kataloğuna yeni eklenen Vivo Y12, daha önce şirketin Hindistan pazarında piyasaya sunduğu bir cihazla aynı adı taşımasına rağmen, başta işlemcisi olmak üzere pek çok farklı özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Düz bir ekran tasarımı ile hayranları karşısına çıkan uygun fiyatlı telefon modeli, mor ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. İlk olarak Çin pazarında raflarda yer alması planlanan cihaz, sonrasında ise küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. Fiyatına göre iddialı ekran deneyimi, pil gücü ve performans vaat eden model, şimdiden dünya genelinde büyük bir merakla bekleniyor.

Vivo Y12 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G85

GPU: Arm Mali-G52 MC2 GPU

RAM kapasitesi: 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Bağlantı: 4G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

Yeni Vivo telefonu 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesine sahip bir 6,56 inç LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 60 Hz yenileme hızı ile fiyatına göre ideal bir ekran deneyimine kapı aralayan model, ön kısımda su damlası şeklinde bir çentiğe ev sahipliği yapıyor. Şirket burada selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 8 MP’lik bir sensör sunuyor.

Sade ve şık bir tasarıma sahip olan cihaz, arka tarafta dikdörtgen bir modül içine dikey olarak yerleştirilen çift kamera sensörünü taşıyor. 13 MP ana kamera ile gelen cihazda 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Aynı zamanda çift kamera modülünün hemen altında bir adet LED flaş yer alıyor. Ayrıca telefonun 1080p ve 720p çözünürlüklü video kayıtlarını desteklediği belirtiliyor.

Vivo Y12 modeli MediaTek tarafından düşük bütçeli telefonlar için geliştirilen Helio G85 çipine ev sahipliği yapıyor. Mali G52 GPU ile gelen telefonda 6 GB LPDDR4X RAM’in yanında 6 GB sanal RAM bulunuyor. 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama alanının yanı sıra 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi desteği karşımıza çıkıyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan telefon, 15 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OriginOS 3 arayüzüyle hizmet vermeye başlayan modelde parmak izi okuyucu, yüz tanımayla kilit açma, kulaklık jakı, 4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, Glonass, Galileo ve QZSS bulunuyor.

Vivo Y12 fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu Çin pazarında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneği ile 999 Çin Yuanı fiyat etiketi ile listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.