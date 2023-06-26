Vivo X90S özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı

Vivo X90S özellikleri ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Uzun bir süredir kalabalık bir tüketici topluluğu tarafından heyecanla beklenen akıllı telefon modeli, bugün nihayet tanıtıldı. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan model, daha sonrasında ise küresel pazara sunulacak.

Vivo’nun yeni akıllı telefonu, geçen yıl duyurulan Vivo X90 serisinin bir parçası olarak lanse edildi. X90S’in yanı sıra seride yer alan telefonlar arasında Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus seçenekleri bulunuyor. X90S’in öne çıkan özellikleri arasında ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200 Plus işlemcisi, Wi-Fi 7 desteği ve 120 watt hızlı şarj imkanı yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Vivo X90S özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz ekran yenileme hızı

6,78 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz ekran yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 LE, Wi-Fi 7 ve USB-C, ekran üzeri parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 LE, Wi-Fi 7 ve USB-C, ekran üzeri parmak izi okuyucu Batarya: 120 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi

120 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

Yeni Vivo telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesi ile gelen 6,78 inç ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile birlikte akıcı bir performansa kağı aralayan cihazda maksimum 1.300 nit parlaklık oranı yer alıyor. Kaputun altında 3,35 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci karşımıza çıkıyor. Daha önce bu işlemciyi kullanan telefonlar arasında Vivo X90, X90 Pro ve OPPO Find X6 bulunuyor.

Dimensity 9200 Plus ile güçlü bir performans vaat eden Vivo X90S, Immortalis-G715 GPU ile sunuluyor. 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesi opsiyonlarıyla 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı bir araya getiriliyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 kullanıcı arayüzu karşımıza çıkmakta.

Mobil fotoğrafçılar için etkileyici çekimler vaat eden Vivo cihazı, f/1.75 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip Sony IMX663 50 MP ana kamera sunuyor. Buna ek olarak cihazda f/2.0 diyafram aralığında 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP portre sensörü sunuluyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 32 MP’lik bir kameraya yer veriliyor.

120 watt hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkan Vivo X90S, 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor. Bağlantı tarafında ise cihazda çift SIM 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.3, GPS, NFC ve USB-C destekleri bulunuyor. Güvenlik için yüz tanıma kilidinin açılması adına ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Vivo X90S fiyatı

Vivo X90S’in fiyatı belli oldu. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak cihaz mavi, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle listelenecek. 30 Haziran’da ön sipariş süreci başlayan telefonun fiyatları şu şekilde görünüyor: