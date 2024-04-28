Vivo X100s, AnTuTu performansıyla rakip tanımıyor

Vivo X100s için geri sayım başladı. Çinli teknoloji şirketinin çok yakında piyasaya duyuracağı açıklanan yeni akıllı telefon modeli yolda! Merakla beklenen cihaz, yüksek performansıyla AnTuTu platformunda karşımıza çıktı. Benzersiz bir performansla gelecek olan ürün, şimdiden rakiplerine büyük bir korku saldı.

AnTuTu’da yer alan bilgilere göre Vivo X100s, MediaTek tarafından geliştirilen ve henüz resmi olarak piyasay duyurulmayan Dimensity 9300 Plus çipini kalbinde taşıyacak. Bu işlemciyle birlikte son derece yüksek bir performans ve verimlilik ortaya koyan akıllı telefon, serinin önceki modellerinden keskin bir şekilde ayrılacak.

Vivo X100s üst düzey bir performansla geliyor

Etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirecek yeni Vivo telefonu üst düzey bir donanımla gelecek. MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemcili akıllı telefon, AnTuTu platformunda 2.305.267 puan elde etti. Bu anlamda model, henüz piyasaya resmi olarak duyurulmadan tüketiciler için büyük bir beklenti oluşturdu.

Vivo X100s’in yüksek performansı, MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti sayesinde elde edildi. Dimensity 9300’ün daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse edilen Dimensity 9300 Plus, 2.85 GHz’de 3 adet Cortex-X4 ve 3x adet Cortex-X4 tarafından desteklenen, 3.4 GHz saat frekansına sahip bir ana çekirdekle geliyor. Öte yandan bu işlemciye Immortalis-G720 MC12 GPU eşlik ediyor.

Serinin bir önceki modeli olan Vivo X100’e göre tasarım konusunda bazı yeniliklerle karşımıza çıkan cihaz, kavisli kenarlara sahip ekran tasarımından vazgeçecek. Bunun yerine şirket, düz bir ekranla gelerek kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanacak. Heyecanla beklenen cihazın siyah, beyaz, camgöbeği ve titanyum olmak üzere en az dört renk seçeneğiyle raflarda boy göstermeye başlayacağı biliniyor.

Vivo X100 Ultra ile birlikte piyasaya sürülecek

Vivo çok yakında yeni akıllı telefon modellerini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Vivo X100s, tek başına piyasaya çıkmayacak. Bu modele ek olarak şirket, serinin bir diğer üyesi olan Vivo X100 Ultra’yı da duyuracak.

Şimdilik ne yazık ki şirketten lansman için bir tarih açıklaması gelmedi. Fakat MediaTek firması yeni Dimensity 9300 Plus yonga setini 7 Mayıs tarihinde piyasaya tanıtacak. Dolayısıyla maalesef Vivo X100s’i görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Mayıs sonuna kadar şirketin beklenen modelini tüketicilerle buluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor.