Vivo S19 Pro güçlü özellikleri ile Geekbench’te ortaya çıktı

Vivo çok yakında yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Vivo S19 Pro için geri sayım başlarken, modelin teknik özellikleri Geekbench platformunda ortaya çıktı. Cihazın donanımına dair birçok ayrıntı belli oldu.

MySmartPrice’ın haberine göre yeni Vivo telefonu Geekbench’te V2362A model numarası ile listelenecek. Tek çekirdek kategorisinde 1.567 puan elde etmeyi başaran cihaz, çoklu çekirdekte ise 5.019 puanla dikkatleri üzerinde topladı. Yakın zaman önce alınan 3C sertifikasından sonra modelin Geekbench’te de görülmesi, telefonun lansmanı için kısa bir süre kaldığına işaret etti.

Vivo S19 Pro özellikleri belli oldu

Geekbench’te yer alan bilgilere göre Vivo S19 Pro modeli 10 çekirdekli ve 1+3+4 yapısında gelen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden güç alacak. Maksimum 3,35 GHz frekans hızına çıkabilen çip, Mali-G715-Immortalis MC11 GPU ile güçlendirilecek. Daha önce bu işlemciyi Redmi K60 Ultra ve Vivo X90s gibi modellerde de görme şansına sahip olduğumuzu belirtmekte yarar var.

Güçlü özellikleri ile dikkat toplayacak Vivo S19 Pro, 8 GB RAM kapasitesiyle görüldü. Cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS arayüzüyle kullanıcılara hizmet vereceği belirtildi. Son olarak cihazın 80 watt hızlı şarj gücünü destekleyeceği ve bu sayede kullanıcı dostu bir deneyim sağlayacağı anlaşıldı.

Merakla beklenen Vivo S19 Pro modelinin çıkış tarihi ile ilgili şimdilik resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yakın zamanda üst üste gelen sertifika ve raporlar, cihazın lansmanının beklenenden daha da kısa bir sürede gerçekleşeceğini akıllara getiriyor.

Vivo S18 Pro da güçlü donanımıyla dikkat toplamıştı

Serinin bir önceki modeli olan Vivo S18 Pro, şık tasarımının yanı sıra iddialı özellikleri ile de beğeni topladı. Etkileyici satış rakamlarına ulaşan cihaz 120 Hz yenileme hızı ve 2.800 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 AMOLED ekranla duyuruldu. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü kamera setiyle etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat eden şirket, önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor.

80 watt hızlı şarja sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla geldi. Android 14 işletim sistemiyle çalışan model, geçen yılın öne çıkan Android telefonları arasında boy gösterdi.