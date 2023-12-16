Vivo S18 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı Vivo TWS 3e modelini duyurdu. Bunun ardından ise şirketin yeni akıllı telefon serisi olan Vivo S18 ailesi piyasaya çıktı.

Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan akıllı telefon serisinde Vivo S18 ve S18 Pro birbirlerine oldukça benzer yapıya sahip. Her iki cihaz da neredeyse aynı tasarıma sahipken, arada yalnızca küçük bazı farklılıklar yer alıyor. Bu farklar arasında kamera seti ve işlemci gibi detaylar bulunuyor. Her iki cihazda da 50 MP ana kamera, arka tarafta özel halka şeklinde aydınlatmaya sahip AURA LED flaş desteği ve 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Vivo S18e özellikleri

Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM kapasitesi: 12 GB LPDDR4X

Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar UFS 2.2 depolama

Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro sensör ve Flash AURA

Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil

Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS, Ekran içi parmak izi sensörü

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Vivo S18 özellikleri

Ekran: 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi, 2.800 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi, 2.800 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama

512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve Flash AURA

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve Flash AURA Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS, Ekran içi parmak izi sensörü

Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS, Ekran içi parmak izi sensörü İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Vivo S18 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi, 2.800 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi, 2.800 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ RAM kapasitesi: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama

512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP Sony IMX920 ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens, 12 MP 2x optik yakınlaştırma destekli telefoto lens ve Flash AURA

50 MP Sony IMX920 ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens, 12 MP 2x optik yakınlaştırma destekli telefoto lens ve Flash AURA Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

80 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS, Ekran içi parmak izi sensörü

Çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS, Ekran içi parmak izi sensörü İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Vivo S18 serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Vivo S18 serisi akıllı telefon ailesinin fiyatları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre serinin en uygun fiyatlı seçeneği olan S18e, 2 bin 99 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 8 bin 700 TL) karşılığında satılacak. Vivo S18’in fiyatı 2 bin 299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL), S18 Pro’nun fiyatıysa 3 bin 199 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 13 bin 300 TL) olarak belirtiliyor.