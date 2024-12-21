Vivo Pad 4 Pro, Dimensity 9400 ile performansta zirveye çıkacak

Vivo Pad 4 Pro hakkında birçok sürpriz detay ortaya çıktı.

Merakla beklenen performans canavarı tablet, MediaTek'in Dimensity 9400 çipini kalbinde taşıyacak.

Cihaz ayrıca olağanüstü pil ömrü ile de öne çıkacak.

Vivo çok yakında performans canavarı yeni bir tablet modeliyle karşımıza çıkacak. Vivo Pad 4 Pro adı altında raflarda boy göstermesi beklenen cihaz, iddialara göre MediaTek’in en güçlü işlemcisi Dimensity 9400 ile gelecek.

Merakla beklenen yeni tabletin ismi, bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen Vivo Pad 3 Pro ile doğrudan bir ilişki olduğunu akla getiriyor. Vivo’nun üçüncü nesil tablet modeli Dimensity 9300 yonga setiyle çalışıyor. Dolayısıyla halefi olacak Vivo Pad 4 Pro’da Dimensity 9400’ü görmek pek de şaşırtıcı olmayacak gibi duruyor.

Dimensity 9400 çipli Vivo Pad 4 Pro iddialı geliyor

Serinin bir önceki modeli olan Vivo Pad 3 Pro, 3:2 en boy oranına ve 144 Hz yenileme hızına sahip 13 inç ekrana sahip. 16 GB’a kadar RAM, 512 GB depolama (UFS 4.0) ve 66W’lık hızlı şarj destekli 11.500 mAh pil sunuyor. Merakla beklenen yeni model ise daha gelişmiş bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Üst düzey bir performans arayanlar için ideal bir tercih olmaya aday görünen Vivo Pad 4 Pro cihazında yer alacak Dimensity 9400 işlemcisini daha önce Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini ve OPPO Find X8 Pro gibi akıllı telefon modellerinde de gördüğümüzü hatırlatmakta fayda var.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 yonga seti performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Şirket, 3,62 GHz hızında çalışan Cortex-X925 çekirdeğinin önceki modele kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 35, çok çekirdek performansında ise yüzde 28 artış sunduğunu söylüyor. TSMC’nin 3nm üretim süreciyle birleştirildiğinde, yüksek performans ve daha iyi pil ömrüyle birlikte yüzde 40’a kadar daha fazla güç verimliliği vaat ediliyor.

Pil ömrü konusunda rakip tanımayacak

Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre Vivo Pad 4 Pro, 11.790 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da cihazın 12.000 mAh’a yakın tipik bir kapasiteye sahip olacağına işaret ediyor. Tabletle ilgili diğer ayrıntılar şimdilik gizemini koruyor. Cihazın henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Vivo Pad 3 Pro modeli bu yılın Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Serinin bir sonraki modeli olacak Pad 4 Pro da gelecek yılın aynı tarihlerinde piyasaya sürülebilir. Önceki model gibi Pad 4 serisi de yine Çin pazarına özel kalabilir. Tabletin küresel pazara gelip gelmeyeceği şu anda maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor.