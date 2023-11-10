Valve’dan Steam Deck 2 çıkış tarihi açıklaması

Valve, kısa bir süre önce yeni hibrit oyun konsolu Steam Deck OLED ile hayranları karşısına çıktı. Standart Steam Deck’in OLED ekran seçeneğiyle güncellenmiş bu yeni sürümü, piyasada büyük bir ilgi gördü. Fakat şimdiden gözler şirketin bir sonraki el konsoluna çevrilmeye başlandı. Cihazın tasarımcısı olan Lawrance Yang, Steam Deck 2 çıkış tarihi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Elbette ki Steam Deck 2’nin yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmiyor. Şirket henüz ilk el konsolu için OLED ekranlı seçeneğini zaten geçtiğimiz günlerde hayranlarına duyurmuştu. Bir sonraki hibrit konsolun raflarda boy göstermeye başlaması ise maalesef ki birkaç yıl zaman alacak gibi görünüyor. İşte ortaya çıkan son detaylar…

Steam Deck 2 çıkış tarihi ne zaman olacak?

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Steam Deck’in ürün tasarımcısı Lawrance Yang, Steam Deck 2 çıkış tarihi hakkında önemli ipuçları verdi. Ekibin şu anda yeni nesil güçlü özelliklere sahip bir el konsolu üzerinde çalıştığını doğrulayan Yang, yine de bunun en az 2 ya da 3 yıl gibi bir süre alacağını ifade etti.

Şirketin bir diğer ürün tasarımcısı olan Jaw Shaw ise IGN’e yapmış olduğu açıklamada, ekip olarak ellerindeki teknolojinin yeteri kadar ilerlemesini bekleyeceklerini ve şirket olarak mevcut Steam Deck’ten şu anda oldukça memnun olduklarını paylaştı. Shaw’ın Steam Deck 2 çıkış tarihi hakkında açıklaması şu şekilde oldu:

“Biraz zaman alacak. Uzun zaman alacağını düşünüyorum. Belirlenmiş bir tarihimiz yok. Sanırım teknolojinin kendisini ilginç bulduğumuz bir şekilde sunmasını ve ekibin bu sıçramayı gerçekten yapmayı istemesini bekleyeceğiz. Steam Deck’in bu versiyonuyla çok ama çok gurur duyuyoruz ve bu kadar. Bu bizim en memnun olduğumuz versiyon ve müşterilerimizin de memnun kalacağına inanıyoruz. Her zaman Steam Deck 2’yi düşünüyorduk, ama sanırım burada o kadar memnunuz ki bu gerçekten yapmak istediklerimizin zirvesini temsil ediyor.”

16 Kasım tarihinden itibaren küresel pazarda raflara gelmeye başlayacak Steam Deck OLED, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle gelecek. 256 GB’lık versiyon ise yalnızca cihazın LCD ekran seçeneğinde yer almaya devam edecek.