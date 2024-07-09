Uyumlu iPhone’lar için iOS 18 Beta 3 güncellemesi yayınlandı

Apple ürün ekosistemi için yeni işletim sistemi güncellemelerini kullanıcılara sundu. iPhone cihazları için iOS 18 Beta 3 güncellemesini yayınlayan şirket, bununla birlikte ayrıca iPadOS 18, watchOS 11, VisionOS 2 ve tvOS 18 güncellemelerinin de üçüncü Beta güncellemelerini yayınlandı.

iOS 18 güncellemesi ile ilk kez Haziran ayında gerçekleştirilen WWDC 2024 etkinliğinde karşımıza çıkan şirket, önümüzdeki aylarda güncellemenin kararlı sürümünü resmen kullanıcılara sunmayı planlıyor. Ancak bundan önce şirket güncellemeyi Beta sürümleriyle test ederek yazılımda yer alan problemleri erkenden tespit edip ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Peki ya yeni güncellemeyle birlikte iPhone cihazlarında neler neler değişiyor? İşte ayrıntılar…

iOS 18 Beta 3 ile gelen yenilikler

MacRumors’un haberine göre Apple tarafından kullanıcılara sunulan yeni işletim sistemi güncellemesi çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Daha çok performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklanan yazılım yine de birtakım yeni işlevleri karşımıza çıkarıyor.

iOS 18 Beta 3 güncellemesi ile beraber kullanıcılar artık otomatik olarak karanlık moda ayarlanan simgelerin tasarımında çeşitli iyileştirmelerle karşılaşmaya başlayacak. İşletim sisteminin test döngüsünün nihayetinde kullanıcıların koyu tema için daha parlak bir görünüm sunan simgelerin kendi özelleştirilmiş sürümlerini oluşturabileceği ifade ediliyor.

Yeni iOS güncellemesi Fotoğraflar ve Mesajlar uygulamalarında da bazı değişiklikler içeriyor. Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamak için harekete geçen Apple, son Beta güncellemesinin ardından kullanıcılara mesajlaşma protokolü RCS ile ilgili önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyor. Öte yandan güncellemenin yerel duvar kağıtlarının günün saatine göre ayarlanabileceği ilgi çekici dinamik versiyonlara da ev sahipliği yaptığı aktarılıyor.

Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi, Haziran ayının sonlarında kullanıcılara sunulan iOS 18 Beta 2’ye göre çok daha fazla hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi sunduğu görülüyor. Güncellemeyle ilgili daha fazla detayın ilerleyen günlerde ortaya çıkmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

iOS 18 Beta 3 güncellemesi şu anda uyumlu olan iPhone cihazlarında Apple Developer programına kayıtlı kullanıcılar tarafından rahatlıkla indirilebiliyor. Benzer şekilde iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 ve VisionOS 2 yazılımları da yeni Beta sürümleriyle kullanıcıların erişimine açıldı. Fakat ilginç bir şekilde Apple son güncellemelerinde macOS yazılımını pas geçti. Mac cihazlarına yönelik güncellemenin de önümüzdeki günlerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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