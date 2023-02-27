Uygun fiyatlı TCL NXTPAPER 11 ve Tab 11 piyasaya çıktı

Mobil Dünya Kongresi (MWC 2023) başladı. İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen mobil teknoloji etkinliğinde birbirinden ünlü markalar boy göstermeye başladı. Xiaomi, bu yıl etkinlikte ürünlerini kullanıcılara duyuran ilk şirketlerden biri olurken; TCL de fazla vakit kaybetmeden yeni cihazlarını duyurmaya başladı. Şirket, ikinci nesil ekran teknolojisine sahip olan TCL NXTPAPER 11 modelini ve bununla birlikte standart ekran özelliklerine sahip olan bütçe dostu TCL Tab 11 tabletini piyasaya sundu.

TCL NXTPAPER 11 özellikleri ve fiyatı

TCL, CES 2023 etkinliğinde NxtPaper 12 Pro tabletiyle karşımıza çıkmıştı. Aynı serinin bir parçası olan TCL NXTPAPER 11 ise önceki modelden daha küçük ve daha ucuz bir satış fiyatına sahip. NXTPAPER 2.0 teknolojisiyle karşımıza çıkan ürün, daha iyi okunabilirlik için yazılım ve donanım öğelerini birleştiriyor. Aynı zamanda ekranda rahatsız edici mavi ışık yaymıyor.

Eski sürüm ile karşılaştırıldığında cihaz, yüzde 150’ye kadar daha yüksek parlaklığa ulaşıyor. Özel bir yansıma önleyici katman kullanan cihazda sensör, renk sıcaklığını sürekli olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede gözler için olabildiğince yumuşak bir görüntü sağlanıyor. İçeriğin gri tonlarında görüntülenmesine de yardımcı olunuyor.

11 inç IPS panele sahip olan TCL NXTPAPER 11, 2K çözünürlük ile karşımıza çıkıyor. 4.096 basınç seviyesine sahip yeni T-Pen kalemi ile gelen cihaz, gövde üzerinde dört hoparlör taşıyor. Ön kısımda ise 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışan tablet, ekranı iki parçaya ayırmanıza ve aynı anda birden fazla uygulamada çalışmanıza katkıda bulunuyor. 8,000 mAh pil kapasitesiyle sunulan modelde ayrıca ters şarj desteği de yer alıyor.

Mayıs ayından itibaren Avrupa pazarında satışa çıkacak olan TCL NXTPAPER 11, 250 dolar karşılığında satılıyor. Ancak T-PEN kalem, Bluetooth klavye, açılır kapanır kılıf ve TP ekran koruyucu gibi aksesuarlar kutudan çıkmayıp ayrı bir şekilde satılıyor.

TCL Tab 11 özellikleri ve fiyatı

11 inç ekrana sahip olan TCL Tab 11, 2K çözünürlük kalitesi ve 5:3 en boy oranı sunuyor. Multimedya tüketimi konusunda son derece ideal bir performans sergileyen cihaz, yüzde 85 ekran-gövde oranı ve TCL NXTVISION teknolojisi sayesinde gözlerini korumak için mavi ışık azaltarak etkileyici bir görüntü elde etmenize katkıda bulunuyor.

TCL Tab 11, çizim ve metin oluştururken yalnızca parmakla değil, düşük gecikme süresi ve 4.096 hassasiyet seviyesi ile T-Pen kalem desteği de içeriyor. 4 GB RAM kapasitesine sahip tablet, elbette ki büyük ölçekli oyunlarda ve daha zorlu uygulamalarda yeteri kadar iyi bir performans sergilemese de gündelik kullanımda fiyatına göre kaliteli bir deneyime olanak tanıyor. Cihazda 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

8,000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihaz, arka tarafta otomatik odaklama özelliğine sahip 8 MP kamera taşıyor. Ön kısımda ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın Android 13 işletim sistemiyle çalıştığı aktarılıyor. Yine mayıs ayında satışa çıkacak TCL Tab 11’in Wi-Fi modeli 180 dolar karşılığında satılırken; 4G versiyonu ise 210 dolardan raflara gelmeye başlayacak.