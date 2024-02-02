Uygun fiyatlı tablet arayanlara: Lenovo A10 Pad tanıtıldı

Ucuz tablet seçeneği arayanlar için ideal bir opsiyonla karşımıza çıkan Lenovo, yeni modelini piyasaya duyurdu. Lenovo A10 Pad cihazı tüm merak edilen detaylarıyla resmen tanıtıldı. Çinli şirket tarafından duyurulan ürün, giriş seviyesi pazara hitap eden donanımıyla ideal bir fiyat-performans deneyime kapı açıyor.

Lenovo’nun yeni tableti fiyatına göre iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Cihazda kullanıcıların göz sağlığını korumak adına düşük mavi ışık sertifikası öne çıkarken, aynı zamanda 10,1 inçlik geniş IPS ekranda kullanıcı dostu bir deneyim yaratılıyor. İşte Lenovo’nun uygun fiyatlı tableti ile ilgili tüm ayrıntılar…

Lenovo A10 Pad özellikleri

Boyutlar: 241,2 x 160,1 x 8 mm

241,2 x 160,1 x 8 mm Ekran: TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip 10,1 inç IPS ekran, 800 x 1280 piksel çözünürlük kalitesi

TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip 10,1 inç IPS ekran, 800 x 1280 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Allwinner A523

Allwinner A523 GPU: Mali-G57 MC1 2EE

Mali-G57 MC1 2EE RAM kapasitesi: 4 GB

4 GB Dahili depolama alanı: 128 GB

128 GB Arka kamera: 8 MP ana kamera ve bir adet yardımcı sensör

8 MP ana kamera ve bir adet yardımcı sensör Ön kamera: 5 MP

5 MP Batarya kapasitesi: 6.000 mAh pil

6.000 mAh pil Bağlantı: Çift SIM 2G/3G/4G, 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve USB-C

Çift SIM 2G/3G/4G, 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve USB-C İşletim sistemi: Android 13

Yeni giriş seviyesi Lenovo tableti, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürülen sekiz çekirdekli Allwinner A523 yonga setinden güç alıyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda ayrıca microSD kart girişiyle hafızayı genişletmenize imkan sağlanıyor. Tablette 4 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

5 MP ön kameraya sahip olan Lenovo A10 Pad tablet modeli, arka kısımda ise çift kamera sensöre ev sahipliği yapıyor. Burada 8 MP ana kamera ve henüz detayları tam olarak açıklanmayan bir yardımcı lens bulunuyor. Kullanıcı dostu bir bataryaya sahip olan model, sekiz saatlik pil ömrü garantisi sunan 6.000 mAh bataryayla çalışıyor.

Yan kısımda stereo ses için iki adet hoparlör taşıyan Lenovo tablet, aynı zamanda bir adet USB-C bağlantı girişi sunuyor. Harici klavye desteğine sahip olan tablette ayrıca dijital çizim yapmak ya da pratik bir şekilde not almak için kalem desteği sağlanıyor.

Lenovo A10 Pad fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan ve yakın zamanda Türkiye’ye de geleceği tahmin edilen giriş seviyesi tablet modeli gümüş, mavi ve açık mavi renk seçenekleri sunuyor. Cihaz 799 Çin Yuanı fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.