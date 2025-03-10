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    Uygun fiyatlı Redmi 13x için beklenen onay geldi

    Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için cazip bir seçenek olacak Redmi 13x için beklenen onay haberi geldi.
    Redmi 13x
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    • Redmi 13x modeli için geri sayım başladı.
    • Uygun fiyatlı akıllı telefon Malezya'da düzenleyici kurum olan SIRIM veritabanında ortaya çıktı.
    • Merakla beklenen modelin global pazara geleceği onaylandı.

    Xiaomi çok yakında yan markası Redmi çatısı altında yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Merakla beklenen uygun fiyatlı cihaz yeni bir sertifika aldı. Bu modelin muhtemelen giriş seviyesi segmentte Redmi 13x adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Uygun fiyatlı telefon arayanlar için iyi bir seçenek olmaya aday görünen Redmi 13x, küresel pazara sunulacağını doğrulayan Malezya’nın SIRIM düzenleyici otoritesi tarafından onaylandı. Giriş seviyesi modelin önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

    Redmi 13x global pazarda da raflara gelecek

    TheTechOutlook’un haberine göre Redmi 13x, SIRIM veritabanında “2404ARN45A” koduyla ortaya çıktı. İlginç bir şekilde Redmi 13 4G de düzenleyici kurumda aynı kimliğe sahip. Sertifika RGQL/79G/0524/S(24-1678) serisine sahip olurken, 7 Mayıs 2029 tarihine kadar geçerli olduğu da vurgulanıyor.

    Redmi 13 4G modelinin Malezya’da satışa sunulduğunu düşünürsek, Redmi 13x modelinin yeni bir versiyon olma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak sertifikasyonda farklılıkların ne olduğunu anlamamızı sağlayacak teknik özelliklere ilişkin detaylar ne yazık ki yer almıyor.

    Redmi 13x
    Redmi 13x modeli SIRIM veritabanında ortaya çıktı | Görsel: TheTechOutlook

    Redmi 13x’in geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 13 4G ile benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse bu model Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıktı.

    MediaTek tarafından geliştirilen Helio G91 Ultra yonga setine sahip olan cihazda 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 108 megapiksel ana sensör, 13 megapiksel ön kamera, 5.030 mAh pil, 33W şarj, Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi ve IP53 sertifikası yer alıyor.

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    Redmi 13x ile benzer bir donanıma sahip olması beklenen Redmi 13 4G’nin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

    Ekran 6.79 inç IPS LCD, 1080 x 2460 piksel, 90 Hz
    Batarya 5030 mAh, 33W hızlı şarj
    İşlemci Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm)
    Ekran kartı Mali-G52 MC2
    RAM 6/8 GB
    Dahili depolama alanı 128 GB / 256 GB + microSDXC
    Arka kamera 108 MP + 2 MP (makro)
    Ön kamera 13 MP
    İşletim sistemi Android 14, HyperOS

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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