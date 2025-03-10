Uygun fiyatlı Redmi 13x için beklenen onay geldi

Redmi 13x modeli için geri sayım başladı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon Malezya'da düzenleyici kurum olan SIRIM veritabanında ortaya çıktı.

Merakla beklenen modelin global pazara geleceği onaylandı.

Xiaomi çok yakında yan markası Redmi çatısı altında yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Merakla beklenen uygun fiyatlı cihaz yeni bir sertifika aldı. Bu modelin muhtemelen giriş seviyesi segmentte Redmi 13x adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için iyi bir seçenek olmaya aday görünen Redmi 13x, küresel pazara sunulacağını doğrulayan Malezya’nın SIRIM düzenleyici otoritesi tarafından onaylandı. Giriş seviyesi modelin önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

Redmi 13x global pazarda da raflara gelecek

TheTechOutlook’un haberine göre Redmi 13x, SIRIM veritabanında “2404ARN45A” koduyla ortaya çıktı. İlginç bir şekilde Redmi 13 4G de düzenleyici kurumda aynı kimliğe sahip. Sertifika RGQL/79G/0524/S(24-1678) serisine sahip olurken, 7 Mayıs 2029 tarihine kadar geçerli olduğu da vurgulanıyor.

Redmi 13 4G modelinin Malezya’da satışa sunulduğunu düşünürsek, Redmi 13x modelinin yeni bir versiyon olma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak sertifikasyonda farklılıkların ne olduğunu anlamamızı sağlayacak teknik özelliklere ilişkin detaylar ne yazık ki yer almıyor.

Redmi 13x’in geçen yıl piyasaya sürülen Redmi 13 4G ile benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse bu model Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıktı.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G91 Ultra yonga setine sahip olan cihazda 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 108 megapiksel ana sensör, 13 megapiksel ön kamera, 5.030 mAh pil, 33W şarj, Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi ve IP53 sertifikası yer alıyor.

Redmi 13x ile benzer bir donanıma sahip olması beklenen Redmi 13 4G’nin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor: