Sony duyurdu: PlayStation 5 sevkiyatları artırılacak

Sony, PlayStation 5 sevkiyatları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 2020 yılında piyasaya sürülen popüler oyun konsolu, ne yazık ki çıkış yaptığı ilk dönemden bu yana büyük bir sevkiyat problemi ile karşı karşıya. Cihaz, başta tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı üretim ve dağıtım hattında sıkıntılar yaşıyor. Çip krizi ve Ukrayna – Rusya savaşı gibi problemlerin de yaşanması ile birlikte PS5, halen daha ne yazık ki beklenilen ölçüde sevkiyata sahip olamadı. Fakat bu durum çok yakında değişecek.

Son zamanlarda stoklarda PlayStation 5 konsolu bulmakta zorluk yaşayan oyuncular, bu yıl itibariyle artık bu konuda daha az sıkıntı yaşayacak. Japon teknoloji devi Sony, cihazın mağazalara daha iyi bir şekilde dağıtılabilmesi için konsol sevkiyat miktarını artırdığını açıkladı. Oyuncuların büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme, Sony’nin yayınlamış olduğu bir video aracılığıyla paylaşıldı.

PlayStation 5 sevkiyatları ile ilgili problem çözülüyor

Sony, YouTube platformu üzerinden paylaşmış olduğu bir video ile PlayStation 5 sevkiyatları hakkında ümit veren bir açıklamada bulundu. Şirket, PS5 cihazına sahip olmak için çeşitli problemler ile karşılaşan kullanıcıların sabrından dolayı onlara teşekkür etti. Bununla birlikte firma, konsolun artık piyasadaki ana perakendecilerde daha kolay bulunabileceğini iddia etti.

Sony’nin PlayStation 5 sevkiyatları ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu: “Tüm hayranlarımıza duyuruyoruz! Küresel zorlukların ortasında PS5 konsoluna yönelik benzeri görülmemiş talebin üstesinden gelirken, gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Bir PS5 konsolu satın almak istiyorsanız, artık dünyanın dört bir yanındaki perakendecilerde bulmak çok daha kolay bir hale gelecektir.”

Sony Türkiye’nin akıbeti henüz belli değil

Sony, PS5 sevkiyatlarını ilk etapta belirli ülkelerde artıracağını duyurdu. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye’nin bu durumdan nasıl etkileneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Öte yandan ortaya çıkan son gelişmeler, Sony’nin Türkiye pazarındaki faaliyetlerini ciddi ölçüde azaltacağını gözler önüne serdi.

Şirket, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, Türkiye’den tamamen çekilecekleri iddialarını yalanlamış ve şu ifadelerde bulunmuştu: “Türkiye’den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.”

Sony’nin Türkiye pazarında nasıl bir yol izleyeceği şimdilik tam olarak bilinmiyor. Fakat tahminlere göre şirket, PlayStation ve oyun hizmetlerini ülkemizde artık bir distribütör aracılığıyla gerçekleştirecek. Bununla ilgili kesin detaylar, muhtemelen ilerleyen haftalarda resmi bir şekilde duyurulacak.