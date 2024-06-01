Uygun fiyatlı oyuncu tableti: iQOO Pad 2 serisi tanıtıldı

iQOO Pad 2 serisi tablet modelleri resmen duyuruldu. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan cihazlar, başta mobil oyunculuk deneyimi olmak üzere neredeyse tüm görevlerde başarılı bir performans vaat ediyor.

iQOO’nun yeni tablet serisi iki modelden oluşuyor. Standart iQOO Pad 2’nin yanı sıra seride ayrıca daha gelişmiş bir donanıma sahip olan iQOO Pad 2 Pro modeline yer veriliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip güçlü ekranlarla gelen cihazların tüm merak edilen detayları resmen paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

iQOO Pad 2 serisi neler sunuyor?

iQOO’nun yeni telefonları gelişmiş bir görüntüleme performansı sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan cihazlar, temel modelde altı hoparlör, “Pro” sürümünde ise sekiz hoparlöre ev sahipliği yapıyor. Standart cihaz 1968×2800 piksel çözünürlüklü 12,1 inç IPS ekranla geliyor. Daha gelişmiş olan iQOO Pad 2 Pro’da ise 2064×3096 piksel çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir IPS ekran sunuluyor.

iQOO Pad 2 serisi tabletleri işlemci tarafında da farklılık gösteriyor. Standart modelde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 2 çipine yer verilirken, Pad 2 Pro’da ise MediaTek tarafından tasarlanan Dimensity 9300+ yonga seti sunuluyor. Her iki işlemcide de kullanıcılara yüksek performans vaadi veriliyor.

Performans canavarı iQOO Pad 2 modeli 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Serinin “Pro” modelinde ise 16 GB’lık RAM sağlanıyor. Serinin her iki modeli de 44 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Temel model 10.000 mAh, “Pro” seçeneği ise 11.500 mAh pille donatılıyor.

iQOO Pad 2 serisi modelleri kamera setinde de küçük farklılıklara sahip. Serinin standart cihazı 8 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Ön tarafında ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. iQOO Pad 2 Pro ise iyileştirilmiş kameralarla gelerek arkada 13 MP, ön kısımdaysa 8 MP’lik bir lens taşıyor.

iQOO Pad 2 özellikleri

Ekran: 2,8K çözünürlüklü 12,1 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı

2,8K çözünürlüklü 12,1 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM

8 ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

iQOO Pad 2 Pro özellikleri

Ekran: 3,1K çözünürlüklü 13 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı

3,1K çözünürlüklü 13 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar dahili depolama

512 GB’a kadar dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarjlı 11.500 mAh pil

66 watt hızlı şarjlı 11.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

iQOO Pad 2 serisi fiyatları

iQOO’nun yeni performans canavarı tabletleri ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor. Serinin standart modeli 2.500 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL), iQOO Pad 2 Pro ise 3.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin TL) karşılığında satılıyor.