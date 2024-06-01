Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Uygun fiyatlı oyuncu tableti: iQOO Pad 2 serisi tanıtıldı

    iQOO Pad 2 serisi tablet modelleri resmen duyuruldu. Performans canavarı uygun fiyatlı tabletlerin özellikleri ve fiyatları açıklandı.
    iQOO Pad 2 serisi
    Görsel: iQOO

    iQOO Pad 2 serisi tablet modelleri resmen duyuruldu. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan cihazlar, başta mobil oyunculuk deneyimi olmak üzere neredeyse tüm görevlerde başarılı bir performans vaat ediyor.

    iQOO’nun yeni tablet serisi iki modelden oluşuyor. Standart iQOO Pad 2’nin yanı sıra seride ayrıca daha gelişmiş bir donanıma sahip olan iQOO Pad 2 Pro modeline yer veriliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip güçlü ekranlarla gelen cihazların tüm merak edilen detayları resmen paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

    iQOO Pad 2 serisi neler sunuyor?

    iQOO’nun yeni telefonları gelişmiş bir görüntüleme performansı sunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan cihazlar, temel modelde altı hoparlör, “Pro” sürümünde ise sekiz hoparlöre ev sahipliği yapıyor. Standart cihaz 1968×2800 piksel çözünürlüklü 12,1 inç IPS ekranla geliyor. Daha gelişmiş olan iQOO Pad 2 Pro’da ise 2064×3096 piksel çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir IPS ekran sunuluyor.

    iQOO Pad 2 serisi tabletleri işlemci tarafında da farklılık gösteriyor. Standart modelde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 2 çipine yer verilirken, Pad 2 Pro’da ise MediaTek tarafından tasarlanan Dimensity 9300+ yonga seti sunuluyor. Her iki işlemcide de kullanıcılara yüksek performans vaadi veriliyor.

    Performans canavarı iQOO Pad 2 modeli 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Serinin “Pro” modelinde ise 16 GB’lık RAM sağlanıyor. Serinin her iki modeli de 44 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Temel model 10.000 mAh, “Pro” seçeneği ise 11.500 mAh pille donatılıyor.

    iQOO Pad 2 tablet serisi
    Görsel: iQOO

    iQOO Pad 2 serisi modelleri kamera setinde de küçük farklılıklara sahip. Serinin standart cihazı 8 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Ön tarafında ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. iQOO Pad 2 Pro ise iyileştirilmiş kameralarla gelerek arkada 13 MP, ön kısımdaysa 8 MP’lik bir lens taşıyor.

    iQOO Pad 2 özellikleri

    • Ekran: 2,8K çözünürlüklü 12,1 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 2
    • RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 8 MP ana kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C
    • Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü
    iQOO Pad 2
    Görsel: iQOO

    iQOO Pad 2 Pro özellikleri

    • Ekran: 3,1K çözünürlüklü 13 inç IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM
    • Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C
    • Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarjlı 11.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü
    iQOO Pad 2 Pro
    Görsel: iQOO

    iQOO Pad 2 serisi fiyatları

    iQOO’nun yeni performans canavarı tabletleri ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor. Serinin standart modeli 2.500 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL), iQOO Pad 2 Pro ise 3.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.