Uygun fiyata sahip Motorola Moto G04s tanıtıldı

Motorola Moto G04s bugün Avrupa pazarında sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürüldü. Şirketin yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli serinin ana cihazı olan Moto G04’ten alırken, başka kamera seti olmak üzere birtakım değişiklikler içeriyor.

Motorola’nın uygun fiyatlı telefon seçeneği, başlangıç segment donanımıyla temel görevleri başarıyla yerine getiriyor. Düz bir tasarıma sahip olan cihaz, polikarbonattan yapılmış gövdesiyle dikkat topluyor. Arka tarafta çıkıntılı bir kamera modülü karşımıza çıkarken, ön kısımda ise merkezi kısma konumlandırılmış bir delik çentik ayrıntısı yer alıyor.

Motorola Moto G04s özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,56 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama ve microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza

64 GB dahili depolama ve microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP arka kamera

50 MP arka kamera Bağlantı: 4G VoLTE bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 bağlantı noktası, NFC ve GPS

4G VoLTE bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 bağlantı noktası, NFC ve GPS Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı My Ux kullanıcı arayüzü

Yeni Motorola telefonu 90 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,56 inç IPS LCD ekran sunuyor. Uygun fiyatlı yapısına rağmen suya ve toza karşı direnç gösteren seçenek; siyah, yeşil, mavi ve turuncu olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneği içeriyor.

4 GB RAM kapasitesi ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan Motorola Moto G04s, daha fazla depolamaya ihtiyacı olan kullanıcılar için microSD kart girişi desteği sunuyor. Cihazın kalbinde Unisoc T606 yonga seti taşınıyor. Bu işlemciyi daha öcne Infinix Hot 40i, Tecno Spark 10C, Oukitel C32, Samsung Galaxy 03, REeder S23 Pro Max, Omix X4 ve Casper VIA F30 Plus gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı.

50 MP ana kameralı Motorola cihazı, ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor. Her iki sensörün de 30 FPS’e kadar Full HD çözünürlük kalitesinde video kayıt imkanı sağladığı belirtiliyor. 15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalıştığı aktarılıyor.

Motorola Moto G04s fiyatı

Avrupa pazarında satışa sunulan Motorola Moto G04s’in satış fiyatı belli oldu. Cihaz 119 Euro fiyat etiketiyle listeleniyor.